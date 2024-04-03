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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2024 | Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura çekilişi saat kaçta? Hangi kanalda?

Sağlık Bakanlığı, bünyesine katacağı 8 bin personel için beklenen duyuruyu yayımladı. İŞKUR üzerinden başvuracak adaylar arasında yapılacak kura çekilişinin tarihleri 3-4 Nisan olarak belirlendi. 'Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura çekilişi saat kaçta? Hangi kanalda? Nasıl izlenir?' İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi canlı izleme linki...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 10:00
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2024 | Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura çekilişi saat kaçta? Hangi kanalda?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2024 | Sağlık Bakanlığı'nın kendi bünyesinde istihdam edeceği 8 bin işçi alımı için kura heyecanı sürüyor. İŞKUR üzerinden ilana başvuran adaylar arasında yapılacak kura sonucunda, çekilişten ismi çıkacak adaylar, Sağlık Bakanlığı personeli olmaya hak kazanacak. Elektrikçi, boyacı ve sıhhi tesisatçı gibi alanlarda yapılacak olan kura çekilişi naklen canlı olarak yayımlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura çekilişi saat kaçta? Hangi kanalda? Nasıl izlenir?

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SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Bakan Koca, "İş-Kur'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA? NASIL İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları diğer personel alımlarında olduğu gibi Bakanlığın Youtube hesabından canlı olarak yayımlanacak. Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin bilgi ve belgeler ile beraber her türlü duyuru Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası olan yhgm.saglik.gov.tr adresinden erişime açılacak.

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