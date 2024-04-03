EMEKLİ MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI | 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2024?

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI | Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için beklenen veri açıklandı. TÜİK, Mart ayına ilişkin enflasyon verilerinde, aylık enflasyonun 3,16 yıllık enflasyonun ise 68,50 olduğu açıklandı. Memur ve emekli maaşlarında belirleyici hususlardan olan enflasyonun açıklanmasının ardından 3 aylık enflasyon farkı da netleşti. İşte detaylar...

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU 2024?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Mart ayı enflasyon rakamlarını 3 Nisan Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşıldı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon maaş farkı %15,06 olarak açıklandı.

Bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ORAN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar. Örneğin ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe bin 500, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olanlara 2 bin 250 lira ikramiye verilecek.