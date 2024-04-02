ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 Mart ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler

MART 2024 ENFLASYON RAKAMLARI | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın üçüncü enflasyon verisi olan Mart ayı enflasyon rakamları için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Şubat ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Mart ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MART 2024 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2024 yılının ikinci enflasyon verisi olan Şubat ayı enflasyon rakamları, 3 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

MART 2024 ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 4,53 artış kaydetmişti.

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Şubat ayı enflasyonunda, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %67,07, aylık %4,53 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.