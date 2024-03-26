Haberler Haberler 1 Nisan okullar tatil mi? | 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? | 1 Nisan neden tatil?

1 Nisan okullar tatil mi? | 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? | 1 Nisan neden tatil?

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Sandık görevlisi olan personeller geçmiş seçimlerde, seçimden bir gün sonra idari izinli sayılmıştı. Başkan Erdoğan konu ile ilgi açıklamalarda bulunurken vatandaşlar da 1 Nisan okullar tatil mi? 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? 1 Nisan neden tatil? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 21:55 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 22:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1 Nisan okullar tatil mi? | 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? | 1 Nisan neden tatil?

31 Mart yerel seçimlerinden sonraki günün tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 1 Nisan okullar tatil mi? 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? 1 Nisan neden tatil? sorguları yapılırken öğretmenlerin idari izinli sayılması durumunda alınacak karar için bekleyiş sürüyor. 1 Nisan tatili ile ilgili güncel gelişmeleri sizler için derledik.

1 NİSAN İDARİ İZİN KARARI

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullandı.

Seçimlerde sandık memuru olarak görev yapan öğretmenler, 1 Nisan'da idari izinli olacak.

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenci, öğretmen ve veliler 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 31 Mart Pazar günü 81 ilde okullarda oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak. Oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek.

Çok sayıda öğretmen sandık görevlisi olarak seçimlerde görev alacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde okullar Pazartesi günü tatil edilmişti.

1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim sonrası okulların tatil olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

DİĞER
Ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? 1,5 yaşımda ya var ya yokum burada...
Kandil'deki terör baronları yine sahnede! Elebaşı Bese Hozat İmamoğlu'na oy dilendi: DEM'e "Sermaye İstanbul'da kazançlı çıkarsınız" talimatı
Montella'dan Abdülkerim açıklaması!
Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KONYA İFTAR VAKTİ 27 MART
BURSA İFTAR VAKTİ 27 MART
İZMİR İFTAR VAKTİ 27 MART
ANKARA İFTAR VAKTİ 27 MART
İSTANBUL İFTAR VAKTİ 27 MART
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan Abdülkerim açıklaması! Montella'dan Abdülkerim açıklaması! 21:51
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor 21:28
F.Bahçe'yi deviren Halkbank finalde! F.Bahçe'yi deviren Halkbank finalde! 21:10
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi! Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi! 19:52
G.Saray'a durmak yok! G.Saray'a durmak yok! 19:45
İtalya U21 - Türkiye U21 | CANLI İtalya U21 - Türkiye U21 | CANLI 19:00
Daha Eski
A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! 18:46
Köhn'den transfer sözleri! "Teklifler vardı ama..." Köhn'den transfer sözleri! "Teklifler vardı ama..." 17:05
Altay'da kaleci Mustafa'nın yüzü gülmedi Altay'da kaleci Mustafa'nın yüzü gülmedi 16:49
Yeni kayıtlar yayınlandı! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında... Yeni kayıtlar yayınlandı! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında... 16:03
Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri! Erden Timur'dan flaş F.Bahçe sözleri! 16:00
F.Bahçe mesaisini sürdürdü! F.Bahçe mesaisini sürdürdü! 16:00