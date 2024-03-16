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Kredi kartı nakit avans faiz oranı arttı mı, ne kadar oldu? | Kredi kartı aylık faiz miktarı yüzde kaç?

Kredi kartı nakit avans faiz oranı güncellendi. Son dakika kredi kartı faiz oranı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Faiz oranı düzenlemesi 16 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak. Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Peki, Kredi kartı nakit avans faiz oranı arttı mı, ne kadar oldu? Kredi kartı aylık faiz miktarı yüzde kaç? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 02:10 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 02:30
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Kredi kartı nakit avans faiz oranı arttı mı, ne kadar oldu? | Kredi kartı aylık faiz miktarı yüzde kaç?

Kredi kartı nakit avans faiz oranı düzenlemesi ile ilgili karar Resmi Gazete'de yer aldı. Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren karar 16 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Karar ile, bankacılık sisteminde TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar atılmış oldu. Kredi kartı nakit avans faiz oranı arttı mı, ne kadar oldu? Kredi kartı aylık faiz miktarı yüzde kaç? sorularının yanıtı haberimizde...

KREDİ KARTI NAKİT AVANS FAİZ ORANI NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası'nın Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

KREDİ KARTI FAİZİ NASIL HESAPLANIR?

Bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir. Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 189 baz puan eklenerek belirlenir.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 80'inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenir.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranları, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarına 30 baz puan eklenerek belirlenir.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir.

Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez.

Ayrıca, Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/3)'de kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının Merkez Bankası'nca belirlenen azami oranları geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

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