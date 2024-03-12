Haberler Haberler LGS 2024 KILAVUZU VE BAŞVURU EKRANI | LGS başvurusu nasıl yapılır? | LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS 2024 KILAVUZU VE BAŞVURU EKRANI | LGS başvurusu nasıl yapılır? | LGS'ye kaç gün kaldı?

2024 LGS başvuru kılavuzu yayınlandı. 2 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınava binlerce öğrenci girecek. LGS giriş belgeleri ise 24 Mayıs tarihinden itibaren erişime açılacak. Öğrenciler LGS'ye kaç gün kaldı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS 2024 kılavuzu ve başvuru ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 07:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
LGS 2024 KILAVUZU VE BAŞVURU EKRANI | LGS başvurusu nasıl yapılır? | LGS'ye kaç gün kaldı?

Binlerce öğrenci LGS'ye kaç gün kaldı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 2 Haziran'da yapılacak olan sınava başvurular başladı. Adaylar LGS başvuru ekranı üzerinden sınav talebinde bulunabilecekler. LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

LGS 2024 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi. Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini açıkladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Kılavuz'da; resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezi Sınav'la ilgili usul ve esaslara yer verildi.

Başvurular 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

LGS kapsamında 2 Haziran 2024'te uygulanacak Merkezi Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan Kılavuz'da bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecekler.

Sınavın kapsamı

Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Giriş belgeleri 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak

Kılavuz'a göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo tam Galatasaray’a dönecek derken büyük sürpriz! Ezeli rakibe gidiyor…
CHP'de rezillik bitmez! "Bilecik'te hikayemiz devam edecek" diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu
Hedef çeyrek final! Kartal'dan stoper kararı
Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AFAD, Kandilli son depremler listesi (13 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal penaltılarla turladı! Arsenal penaltılarla turladı! 01:50
Napoli'yi deviren Barcelona çeyrek finalde! Napoli'yi deviren Barcelona çeyrek finalde! 00:57
G.Saray Ekmas kazandı elendi! G.Saray Ekmas kazandı elendi! 00:53
F.Bahçe Opet 3-0 kaybetti F.Bahçe Opet 3-0 kaybetti 00:52
Saarbrücken tarih yazdı Saarbrücken tarih yazdı 00:51
Jesus’tan dünya rekoru Jesus’tan dünya rekoru 00:50
Daha Eski
Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! 00:28
Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! 00:23
G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber! G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber! 23:52
Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! 23:52
FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel 23:52
Boey'e büyük şok! G.Saray'ın kasası dolacak Boey'e büyük şok! G.Saray'ın kasası dolacak 23:52