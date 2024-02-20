Haberler Haberler EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı

EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu atama ve mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5 Şubat 2024 itibarıyla sona erdi. Başvurusunu tamamlayan sağlık personelleri arama motorlarında 'Eş durumu atama sonuçları 2024, Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı' sorgulamaları yapıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 14:29 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı

EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı'nın 2024/1. Dönem için düzenlediği 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası başvuruları sona erdi. Başvuruda bulunan adaylar, atama sonuçlarının açıklanacağı tarih için beklemeye koyuldu. EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) ile duyurulacak olan sonuçlar hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ATAMA YER DEĞİŞTİRME KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yer değişikliği için başvuruda bulunan adaylar, ilan edilen boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösteren liste üzerinden taleplerini oluşturdular. Başvuranların aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talepleri, uygun olanlar için noter tarafından kura ile yerleştirilecek. Ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması durumunda, yerleştirme işlemleri yapılamayan adayların yer değişiklikleri, bir sonraki kura dönemine kadar bekleyecek.

Başvuruların incelenmesi sonucunda uygun görülen veya görülmeyen başvurular ile ilgili sonuçlar, ret gerekçeleriyle birlikte 23 Şubat 2024 Cuma günü EKİP üzerinden ilan edilecek. Elektronik ortamda yapılan bu duyuruya itirazlar alınacak ve sonuçlar yine EKİP üzerinden duyurulacak. Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği atama sonuçlarının adaylar için merakla beklenen bu duyurusu, önümüzdeki günlerde yapılacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte atama süreçlerini takip edebilirler. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

DİĞER
EXXEN CANLI İZLE | 20 Şubat 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları Exxen canlı yayın izle linki BURADA
Başkan Erdoğan'dan Hakim ve Savcılar kura töreninde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'
F.Bahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bodrum mandalinalı magnolya nasıl yapılır? Malzemeler, yapılışı, püf noktaları
ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU | 2024 MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman?
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | 8 bin sözleşmeli personel başvuru tarihleri, şartları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 Şubat rakamları
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya'da flaş ayrılık kararı! Marsilya'da flaş ayrılık kararı! 14:26
Ergin Ataman: Hedefimiz bir kupa kazanmak Ergin Ataman: Hedefimiz bir kupa kazanmak 14:24
Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet' Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet' 13:54
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? 13:35
İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 13:32
Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu 13:28
Daha Eski
Fenerbahçe Alagöz Avenida'ı konuk edecek! Fenerbahçe Alagöz Avenida'ı konuk edecek! 13:28
Fenerbahçe Asseco Resovia deplasmanında! Fenerbahçe Asseco Resovia deplasmanında! 13:11
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? 12:59
Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu Savino Del Bene! Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu Savino Del Bene! 12:56
Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor 12:53
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? 12:52