EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı

EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı'nın 2024/1. Dönem için düzenlediği 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası başvuruları sona erdi. Başvuruda bulunan adaylar, atama sonuçlarının açıklanacağı tarih için beklemeye koyuldu. EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) ile duyurulacak olan sonuçlar hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ATAMA YER DEĞİŞTİRME KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yer değişikliği için başvuruda bulunan adaylar, ilan edilen boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösteren liste üzerinden taleplerini oluşturdular. Başvuranların aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talepleri, uygun olanlar için noter tarafından kura ile yerleştirilecek. Ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması durumunda, yerleştirme işlemleri yapılamayan adayların yer değişiklikleri, bir sonraki kura dönemine kadar bekleyecek.

Başvuruların incelenmesi sonucunda uygun görülen veya görülmeyen başvurular ile ilgili sonuçlar, ret gerekçeleriyle birlikte 23 Şubat 2024 Cuma günü EKİP üzerinden ilan edilecek. Elektronik ortamda yapılan bu duyuruya itirazlar alınacak ve sonuçlar yine EKİP üzerinden duyurulacak. Sağlık Bakanlığı eş durumu yer değişikliği atama sonuçlarının adaylar için merakla beklenen bu duyurusu, önümüzdeki günlerde yapılacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte atama süreçlerini takip edebilirler. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.