HAVA DURUMU 15 ŞUBAT | Bugüne dikkat: 8 ilde sarı kodlu uyarı! (İstanbul hava durumu 15 Şubat)

HAVA DURUMU 15 ŞUBAT | Bugün İstanbul dahil 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların 1000 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi. İşte 15 Şubat illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...
8 İLDE SARI KODLU UYARI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Özellikle marmara bölgesinde yoğun yağış bekleniyor. Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce'de beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, karla kaışık yağmur veya kar yağışı için uyarı yapıldı.
Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya ve Düzce ile akşam saatlerinden sonra Bolu'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor. Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
15 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, 1000 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
- EDİRNE °C, 12°C | Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 8°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- KIRKLARELİ °C, 9°C | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu
- KOCAELİ °C, 10°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge geneli (Muğla ve Aydın haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR 2°C, 5°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı
- DENİZLİ 6°C, 10°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR 8°C, 12°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA 5°C, 11°C | Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 17°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 15°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- HATAY °C, 15°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 18°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 9°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu
- ESKİŞEHİR °C, 5°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- KONYA °C, 9°C | Parçalı ve çok bulutlu
- YOZGAT °C, 9°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri hafif karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- BOLU 3°C, 6°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- DÜZCE 7°C, 12°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- KASTAMONU 5°C, 10°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- ZONGULDAK 7°C, 12°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ARTVİN °C, 17°C | Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
- SAMSUN °C, 15°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- TOKAT °C, 14°C | Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
- TRABZON °C, 15°C | Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 5°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KARS °C, 6°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- MALATYA °C, 11°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- VAN °C, 9°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 14°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 13°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 10°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 15°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU