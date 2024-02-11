Haberler Haberler En güzel ŞABAN AYI MESAJLARI RESİMLİ 2024 🌹 | Dualı üç aylar Şaban ayı mesajları Facebook, WhatsApp, Instagram

En güzel ŞABAN AYI MESAJLARI RESİMLİ 2024 🌹 | Dualı üç aylar Şaban ayı mesajları Facebook, WhatsApp, Instagram

Mübarek üç aylardan ilki olan Recep ayının sona ermesiyle Şaban ayı başlıyor. Hz. Muhammed'in 'Şaban benim ayımdır' dediği ve Ramazan'a bir adım daha yaklaşıldığının göstergesi olan Şaban ayında sevdiklerine mesaj yollamak isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. 2024 Şaban ayı resimli mesajları ile Facebook, WhatsApp, Instagram içi dualı üç aylar Şaban ayı mesajlarını haberimizde derledik…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 20:44 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 21:10
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En güzel ŞABAN AYI MESAJLARI RESİMLİ 2024 🌹 | Dualı üç aylar Şaban ayı mesajları Facebook, WhatsApp, Instagram

Oruç tutmanın farz kılındığı ve Hz. Muhammed'in "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." Sözleriyle önemini ifade ettiği Şaban ayı, 2023 yılında 21 Şubat Salı gününe denk geliyor. Sevdiklerinin mübarek Şaban ayını kutlamak isteyenler arama motorlarında 'Şaban ayı mesajları resimli 2023' ve 'Dualı üç aylar Şaban ayı mesajları Facebook, WhatsApp, Instagram' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar…

ŞABAN AYI MESAJLARI RESİMLİ 2024

🌹Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Şaban ayımız mübarek olsun!

🌹Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

🌹Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim.

🌹Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

DUALI ŞABAN AYI MESAJLARI

🙏Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Şaban ayımız mübarek olsun!

🙏Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

🙏Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu Şaban ayı geçirmenizi dileriz.

ŞABAN AYI MESAJLARI FACEBOOK

📌Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah'ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Şaban ayını tebrik ederim.

📌Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Ramazan ayı dışında en fazla orucu Receb ve Şaban aylarında tuttuğu hadis-i şeriflerde rivayet olunmuştur. Allah'ım bu aylarda tutacağımız oruçları ve yapacağımız ibadetleri kabul eyle. Şaban ayımız mübarek olsun!

📌Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.

ŞABAN AYI MESAJLARI WHATSAPP

📍Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

📍Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun..

📍Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun...

ŞABAN AYI MESAJLARI INSTAGRAM

🌷Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

🌷Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu Şaban ayı geçirmenizi dileriz.

🌷Avuçların semaya, dillerin ise niyaza, gönüllerin ise mevlaya açıldığı mübarek Şaban ayını tebrik ederim...

🌷Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun..

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