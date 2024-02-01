Haberler Haberler Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier kimdir?

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier kimdir?

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı sağ bek oyuncusu Serge Aurier araştırılıyor. İşte Sarı-kırmızılıların yeni transferi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier kimdir?

Galatasaray, Nottingham Forest forması giyen 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı taraftarlar oyuncunun kim olduğunu araştırıyor. İşte Serge Aurier'in hayatı ve futbol kariyeri...

SERGE AURİER KİMDİR?

Nottingham Forest takımında Defans mevkinde forma giyen Serge Aurier, 24 Aralık 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 176 cm boyunda ve 75 kilo olan Serge Aurier, Sağ ayağını kullanmaktadır. Aurier'in piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

AURİER HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

31 yaşındaki yıldız isim Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham, Villarreal ve Nottingham Forest formalarını giydi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Fildişi Sahili Milli Takımı ile 68 maçta görev alan tecrübeli sağ bek 4 kez gol sevinci yaşadı.

DİĞER
Son dakika haberi: Okan Buruk ve İsmail Kartal için olay sözler! "Yedekleri onda olsaydı..."
Ekremciler panikte! DEM MYK'sından CHP'ye "Bizi bırakın siz ne yapacaksınız?" resti... İstanbul'da Demirtaş'ın yanına eş başkan bile belli
İşte Cimbom'un hedefindeki bek oyuncuları
Dünya yıldızı yeni sezonda G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS sınav ücretleri 2024
ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | 2024 Şubat askerlik yeri nasıl öğrenilir?
Süper Loto sorgulama ekranı 1 Şubat Perşembe 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Şubat rakamları
YKS BAŞVURU EKRANI 2024 | YKS başvuru ekranı açıldı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 13:36
Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 13:24
F.Bahçeli yıldız resmen kiralandı! F.Bahçeli yıldız resmen kiralandı! 13:20
Sivasspor İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı! Sivasspor İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı! 13:06
Anadolu Efes Erdem Can ile yollarını ayırdı! Anadolu Efes Erdem Can ile yollarını ayırdı! 12:36
G.Saray Serge Aurier’i kadrosuna kattı G.Saray Serge Aurier’i kadrosuna kattı 12:28
Daha Eski
Barça açık artırmaya çıkarıyor! Messi'nin... Barça açık artırmaya çıkarıyor! Messi'nin... 12:10
MKE Ankaragücü - Sivasspor maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Sivasspor maçı ne zaman? 12:03
Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı! Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı! 11:51
Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Samsunspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? 11:47
G.Saray'dan dünyaları istedi! Şok rakam G.Saray'dan dünyaları istedi! Şok rakam 11:43
Premier Lig ekibi Enes Ünal'ın peşinde! Premier Lig ekibi Enes Ünal'ın peşinde! 11:36