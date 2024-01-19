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ÖSYM KPSS 2024/3 TERCİH KILAVUZU | MEB lisans ve ön lisans personel alımı başvuru ekranı

ÖSYM KPSS 2024/3 TERCİH KILAVUZU SON DAKİKA - KPSS 2024/3 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde lisans ve ön lisans mezunları için taşra teşkilatında alım yapılacak. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından birçok kişi arama motorlarında, Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır, şartları neler katılanlar gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 15:46
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ÖSYM KPSS 2024/3 TERCİH KILAVUZU | MEB lisans ve ön lisans personel alımı başvuru ekranı

ÖSYM, KPSS 2024/3 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ardından Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak personel alımı ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere personel alımı yapacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır, şartları neler? KPSS 2024/3 tercih kılavuzu görüntüleme ekranı...

ÖSYM KPSS 2024/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM KPSS 2024/3 TERCİH TARİHLERİ NE?

KPSS 2024/3 tercihleri, 19 Ocak 2024 tarihi ile 25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/3 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/3 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.

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