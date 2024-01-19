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MEB YÖNETİCİ ATAMA TAKVİMİ 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmen atama takvimi GÜNCEL

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yönetici atama takvimi belirleniyor. Yönetici atama takvimi ile birlikte öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi de belli oluyor. Güncel MEB yönetici atama takvimi 2024 tarihleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 23:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 00:10
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MEB YÖNETİCİ ATAMA TAKVİMİ 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmen atama takvimi GÜNCEL

MEB ATAMA TAKVİMİ 2024 | MEB 2024 yılı yönetici ve öğretmen atama takvimi tarihlerini açıkladı. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değikliği de yaz aylarında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmen atama takvimi güncel verileri sizler için derledik.

MEB YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024

2024 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı.

Açıklanan takvime göre yeniden yönetici görevlendirmeleri 5 Mart-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan öğretmenlerin yer değiştirme takvimi de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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