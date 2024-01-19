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BURSLULUK PARASI YATTI MI? | İOKBS bursu ne zaman yatacak?

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATAR? - İOKBS sınavının Milli Eğitim Bakanlığı'nca 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yapılmasının ardından burs kazanan öğrenciler, bursun ne zaman yatacağını öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, "İOKBS bursu ne zaman yatacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS bursu ne zaman yatar?" sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 17:30
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BURSLULUK PARASI YATTI MI? | İOKBS bursu ne zaman yatacak?

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK? - Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim ve ortaöğretim düzenyindeki öğrencilere düzenlediği İOKBS bursululuk sınavında başarılı olan öğrenciler, bursu almaya hak kazandı. Bursların ne zaman yatırılacağı merak edilirken arama motorlarında sorgulanan 'İOKBS bursu ne zaman yatacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS bursu ayın kaçında yatar?' sorularının cevabını derledik. İşte detaylar...

BURSLULUK PARASI YATTI MI 2024?

İOKBS bursu, tüm öğrencilere aynı tarihte yatmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan bilgilere göre, İOKBS burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır.

BURSLULUK PARASI NASIL SORGULANIR?

İOKBS bursuna hak kazanan öğrenciler sorgulama işlemlerini TC kimlik numarası ve öğrenci numarası ile e-okul üzeriden gerçekleştirebilmektedir.

İOKBS BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

İOKBS burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla ödenmektedir.

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