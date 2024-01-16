KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Emekli ve memur zammı için saat verildi!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Başta memur ve emeklilere yapılacak zam olmak üzere birçok konunun masaya yatırılacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantı tarihi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜİK'in Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,57 olarak hesaplandı. Asgari ücrete yüzde 49, memura ise yüzde 49,25 zam oranının yanında emekli zammı düşük kalırken emekliye refah payı yeniden gündeme geldi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 2024 emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti. Yaklaşık 1 aylık aradan sonra Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ana gündemiyle toplanıyor. Kabine Toplantısı, bugün saat 14.00'te Külliye'de başlayacak.

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EMEKLİYE REFAH PAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurması sonrası SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 29,78'lik enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme ile beraber memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu. İki emekli grubu arasında oluşan yüzde 11,68'lik zam farkının giderilmesi konusunda Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yapıldı. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılması bekleniyor. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın, 16 Ocak Salı akşamı 18.00-19.30 arasında düzenlemenin detaylarını açıklaması bekleniyor.

KABİNE'NİN GÜNDEMİ EK ZAM

AK Parti Grup Başkanı Güler emekli ek zammı ile ilgili "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" demişti. Güler "Önemli olan ek zammı bütçe imkanlarıyla karşılamaktır; sadece bir oranın belirlenmesi, artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz. Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL'ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" ifadelerini kullandı. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte nihai karar Başkan Erdoğan'a Kabine toplantısında sunulacak ve onaylanmasına akabinde Meclis'e gönderilerek yasalaştırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin yaşam standartlarını korumak için alternatif planlar üzerinde çalışıldı. En düşük emekli aylığında da refah payı veya seyyanen zam düşünülen formüller arasında yer alıyor. Seyyanen zam uygulaması durumunda ise maaşlara aynı miktarda Türk Lirası eklenecek. Fark, oran üzerinden değil Türk Lirası miktarı üzerinden karşılanacak.

Seyyanen zam uygulamasının özellikle kök emekli maaşı alanlar için bazı dezavantajları bulunuyor. Herkese aynı miktarda zam yapılması halinde düşük emekli maaşları alan kişiler sınırın altında kalmaya devam edebilir. Sınırın altındaki emekli maaşlarının da en düşük aylık maaşa eşitlenebileceği konuşuluyor. Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir. Düzenlemenin önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gidecek. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.

Öte yandan, emekliye ek zam gelmemesi halinde yeni maaşlar şöyle olacak:

Mevcut maaş: 8.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 11.005 ₺

Mevcut maaş: 8.500 ₺ %37,57 zamlı maaş: 11.693₺

Mevcut maaş: 9.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 12.381 ₺

Mevcut maaş: 9.500 ₺ %37,57 zamlı maaş: 13.069 ₺

Mevcut maaş: 10.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 13.757 ₺

Mevcut maaş: 10.500 ₺ %37,57 zamlı maaş: 14.444 ₺

Mevcut maaş: 11.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 15.132 ₺

Mevcut maaş: 11.500 ₺ %37,57 zamlı maaş: 15.820 ₺

Mevcut maaş: 12.000 ₺

%37,57 zamlı maaş: 16.508 ₺