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SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? - Okullarda son hafta ders yapılmayacak mı?| Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak?

MiLli Eğitim Bakanlığı bu yıl bir ilke imza attı. Okullarda son hafta ders yapılmayacağını duyuran Bakanlık, etkinliklerin planlandığını bildirdi. Öğrenciler ve veliler ise Okullarda son hafta ders yapılmayacak mı? Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. MEB son dakika açıklamaları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 11:10
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SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? - Okullarda son hafta ders yapılmayacak mı?| Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak?

MEB son dakika okul açıklamasından sonra arama motorlarında "Okullarda son hafta ders yapılmayacak mı?" sorugusu arttı. Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu hazırlanarak illere duyuruldu. 19 milyon öğrenci son hafta ders yerine etkinliklerle eğlenecek. Peki, okullar ne zaman, hangi gün kapanacak? Detayları sizler için derledik.

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ?

"Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuruldu. Buna göre, karne öncesi 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlikler planlanacak.

Dönemin son haftasında yapılacak etkinlikler, okul içinde hem öğretmenler hem de öğrencilerden oluşan heyet tarafından organize edilecek.

Yapılan açıklamada; faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacağı ve velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edildi. Faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterileceği de vurgulandı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapacak.

Okullarda 1. dönem 19 Ocak Cuma günü bitecek.

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