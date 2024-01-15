e-Devlet İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU | İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu 2024? İşsizlik maaşı kimler alabilir?

SON DAKİKA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU? | Milyonlarca vatandaşı doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zammı açıklandı. 2024 yılının Ocak ayında yapılan asgari ücret zammı yüzde 49 olurken asgari ücret net 17 bin 2 TL oldu. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2024 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

E-DEVLET İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU EKRANI

2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yeni asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı.

2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Yani en düşük işsizlik maaşı 7 bin 993 TL oldu. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşı alabilmek için oluşabilecek uygun durumlar şunlardır: