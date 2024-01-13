BUGÜN İSTANBUL'DA KAR VAR MI? | 13 Ocak 2024 hava durumu! Sıcaklık düşmeye devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ocak Cumartesi tarihli hava tahmin raporunda, sıcaklıkların başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde düşüşe devam edeceği kaydedildi. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken Trakya'da etkili olan kar yağışının İstanbul'da henüz görülmemesi üzerine vatandaşlar, gözünü hafta sonuna çevirdi. Peki Bugün İstanbul'da kar var mı? İşte Meteoroloji'nin 13 Ocak tarihli raporu ve detaylar...
BUGÜN İSTANBUL'DA KAR VAR MI?
İstanbul'da Perşembe - Cuma günleri beklenen kar, iki gün boyunca yerini soğuk hava ve yağmura bıraktı. 13 OCak Cumartesi günü ise megakentte kar beklenmediği kaydedildi. Meteoroloji'nin raporunda Muş'un güneyi, Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar beklendiği belirtilirken raporda, İstanbul'da kar yağışı olabileceği bilgisi yer almadı.
İSTANBUL HAVA DURUMU 13 OCAK CUMARTESİ 2024
İstanbul2da bugün parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Günün ilk saatlerinde sıcaklığın 1 derece civarında seyretmesi beklenirken gün içinde megakentte ölçülecek en yüksek sıcaklık ise 4 derece olacak. Soğuk havayla birlikte saatte 10-18 km arası rüzgar da beklenirken nem oranı ise sabah ve gece saatlerinde yüzde 60'ın üzerine çıkacak.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
13 Ocak Cumartesi: Çok Bulutlu 4°C
14 Ocak Pazar: Az Bulutlu 7°C
15 Ocak Pazartesi Parçalı Bulutlu 12°C
16 Ocak Salı: Yağmurlu 13°C
17 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu 12°C
HAVA DURUMU 13 OCAK CUMARTESİ 2024
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- EDİRNE °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu
- TEKİRDAĞ °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu
- MUĞLA °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ADANA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 17°C: Parçalı bulutlu
- ISPARTA °C, 5°C: Parçalı bulutlu
- MERSİN °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu
- KAYSERİ °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- BOLU °C, -1°C: Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, -1°C: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
- SİNOP °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- ZONGULDAK °C, 3°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- RİZE °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
- SAMSUN °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- TOKAT °C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
- TRABZON °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş'un güneyinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AĞRI °C, 0°C: Çok bulutlu ve güneyi aralıklı kuvvetli kar yağışlı
- ERZURUM °C, -3°C: Çok bulutlu
- MALATYA °C, 6°C: Çok bulutlu
- VAN °C, 3°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, güneyi aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 8°C: Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu
- GAZİANTEP °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- MARDİN °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- ŞANLIURFA °C, 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Güney Ege açıklarında fırtına; Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde doğusu 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, ilk saatlerde 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde kuzeyi ile zamanla geneli 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, açıkları yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, açıkları yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi sabah saatlerinde ilk saatlerde 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, ilk saatlerde Antalya Körfezi 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.