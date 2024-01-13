BUGÜN İSTANBUL'DA KAR VAR MI? | 13 Ocak 2024 hava durumu! Sıcaklık düşmeye devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ocak Cumartesi tarihli hava tahmin raporunda, sıcaklıkların başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde düşüşe devam edeceği kaydedildi. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken Trakya'da etkili olan kar yağışının İstanbul'da henüz görülmemesi üzerine vatandaşlar, gözünü hafta sonuna çevirdi. Peki Bugün İstanbul'da kar var mı? İşte Meteoroloji'nin 13 Ocak tarihli raporu ve detaylar...

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR VAR MI?

İstanbul'da Perşembe - Cuma günleri beklenen kar, iki gün boyunca yerini soğuk hava ve yağmura bıraktı. 13 OCak Cumartesi günü ise megakentte kar beklenmediği kaydedildi. Meteoroloji'nin raporunda Muş'un güneyi, Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar beklendiği belirtilirken raporda, İstanbul'da kar yağışı olabileceği bilgisi yer almadı.

İSTANBUL HAVA DURUMU 13 OCAK CUMARTESİ 2024

İstanbul2da bugün parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Günün ilk saatlerinde sıcaklığın 1 derece civarında seyretmesi beklenirken gün içinde megakentte ölçülecek en yüksek sıcaklık ise 4 derece olacak. Soğuk havayla birlikte saatte 10-18 km arası rüzgar da beklenirken nem oranı ise sabah ve gece saatlerinde yüzde 60'ın üzerine çıkacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

13 Ocak Cumartesi: Çok Bulutlu 4°C

14 Ocak Pazar: Az Bulutlu 7°C

15 Ocak Pazartesi Parçalı Bulutlu 12°C

16 Ocak Salı: Yağmurlu 13°C

17 Ocak Çarşamba: Çok Bulutlu 12°C

HAVA DURUMU 13 OCAK CUMARTESİ 2024

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TEKİRDAĞ °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 17°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 5°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu MERSİN °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, -1°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, -1°C: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı SİNOP °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 3°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı RİZE °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. SAMSUN °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı TOKAT °C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı TRABZON °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş'un güneyinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 0°C: Çok bulutlu ve güneyi aralıklı kuvvetli kar yağışlı

Çok bulutlu ve güneyi aralıklı kuvvetli kar yağışlı ERZURUM °C, -3°C: Çok bulutlu

Çok bulutlu MALATYA °C, 6°C: Çok bulutlu

Çok bulutlu VAN °C, 3°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, güneyi aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C: Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu GAZİANTEP °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu MARDİN °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ŞANLIURFA °C, 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz ve Güney Ege açıklarında fırtına; Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, ilk saatlerde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde doğusu 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, ilk saatlerde 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde kuzeyi ile zamanla geneli 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, açıkları yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, açıkları yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi sabah saatlerinde ilk saatlerde 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, ilk saatlerde Antalya Körfezi 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.