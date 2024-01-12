Haberler Haberler SEBZELİ ÇITIR BÖREK TARİFİ | El açması gibi sebzeli çıtır börek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SEBZELİ ÇITIR BÖREK TARİFİ | El açması gibi sebzeli çıtır börek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Sofraların vazgeçilmez lezzeti, isteyene yemekte isteyene çayda sunabileceğiniz böreklere yeni bir ritim kazandıran sebzeli börek, son zamanların en çok araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Vitamin deposu sebzelerle çıtır çıtır börek tarifi arayanlar için el açması tadında çıtır börek tarifini haberimizde derledik. İşte sebzeli çıtır börek tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 14:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SEBZELİ ÇITIR BÖREK TARİFİ | El açması gibi sebzeli çıtır börek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SEBZELİ ÇITIR BÖREK TARİFİ | Çıtır çıtır yufkası, besleyici ve doyurucu, bol sebzeli iç harcıyla sebzeli çıtır börek, en sevilen yemekler listesinde ilk sıralarda geliyor. Büyük küçük herkesin sevdiği böreği vitamin deposu sebzelerle buluşturarak sağlıklı hamur işi yapmak isteyenler 'El açması gibi sebzeli çıtır börek nasıl yapılır?' sorgulaması yapıyor. İşte sebzeli çıtır börek malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarıççç

SEBZELİ ÇITIR BÖREK NASIL YAPILIR?

👉Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? TIKLA BAŞVUR👈

Sebzeli Çıtır Börek Malzemeleri:

  • 4 adet yufka
  • 2 su bardağı lor peyniri
  • 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 adet orta boy kırmızı biber (isteğe bağlı)
  • 1 adet orta boy yeşil biber
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 su bardağı taze maydanoz
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber

Sebzeli Çıtır Börek Yapılışı:

  • Sebzeleri yıkayıp doğrayın. Soğanı ince doğrayın, biberleri küçük doğrayın, maydanozu ince kıyın.
  • Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından biberleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
  • Sebzelerin içine taze maydanozu ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiberle baharatlayın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Geniş bir kaba lor peyniri, beyaz peynir, rendelenmiş kaşar peyniri ve soğuyan sebzeli karışımı ekleyin. İyice karıştırın.
  • Yufkaları tezgaha serin. Her bir yufkayı önce ikiye, sonra dörde bölün.
  • Yufkanın geniş kenarına iç harçtan koyun ve sigara böreği gibi sarın. Rulo şeklinde sarılan yufkayı yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
  • Bütün yufkaları aynı şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.
  • Sütü bir kaba alın ve üzerine sıvı yağı ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı böreklerin üzerine sürün.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Fırından çıkan börekleri ılık veya soğuk servis yapabilirsiniz.

Sebzeli Çıtır Börek Püf Noktaları:

  • Yufkanın nemli olmamasına dikkat edin
  • İç harcı iyice karıştırın
  • Yufkaları sıkıca sarın
  • Önceden ısınmış fırında pişirin

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan Premier Lig transferi! İngilizler o ismi duyurdu...
EMEKLİYE EK ZAM | SSK ve Bağ-Kurlunun ek zammı Kabine gündeminde! Gözler Külliye'de! Kim ne kadar alacak?
20. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler...
Osayi-Samuel Ada yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 Ocak rakamları
🌹 En güzel RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
İstanbul namaz vakitleri | 12 Ocak 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
ATV CANLI İZLE | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'ın eski oyuncusu geri döndü! Galatasaray'ın eski oyuncusu geri döndü! 12:34
20. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler... 20. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler... 12:17
Kanarya'ya dünya yıldızı! İki isim listede Kanarya'ya dünya yıldızı! İki isim listede 12:01
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR? | Yarı otomatik ofsayt sistemi ne işe yarar, nasıl kullanılır? YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR? | Yarı otomatik ofsayt sistemi ne işe yarar, nasıl kullanılır? 11:55
Osayi-Samuel Ada yolcusu! Osayi-Samuel Ada yolcusu! 11:47
Hull City-Norwich City hangi kanalda? Hull City-Norwich City hangi kanalda? 11:29
Daha Eski
Tartışmalı pozisyonları yorumladı! Penaltı var mı? Tartışmalı pozisyonları yorumladı! Penaltı var mı? 11:26
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:12
TFF duyurdu! Yarı otomatik ofsayt... TFF duyurdu! Yarı otomatik ofsayt... 11:10
F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! F.Bahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! 11:06
G.Saray'ın yıldızına B. Münih kancası! G.Saray'ın yıldızına B. Münih kancası! 11:03
Ferdi'ye şaşırtan teklif! Ferdi'ye şaşırtan teklif! 11:01