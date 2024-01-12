SEBZELİ ÇITIR BÖREK TARİFİ | El açması gibi sebzeli çıtır börek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SEBZELİ ÇITIR BÖREK TARİFİ | Çıtır çıtır yufkası, besleyici ve doyurucu, bol sebzeli iç harcıyla sebzeli çıtır börek, en sevilen yemekler listesinde ilk sıralarda geliyor. Büyük küçük herkesin sevdiği böreği vitamin deposu sebzelerle buluşturarak sağlıklı hamur işi yapmak isteyenler 'El açması gibi sebzeli çıtır börek nasıl yapılır?' sorgulaması yapıyor. İşte sebzeli çıtır börek malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarıççç

SEBZELİ ÇITIR BÖREK NASIL YAPILIR?

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Sebzeli Çıtır Börek Malzemeleri:

4 adet yufka

2 su bardağı lor peyniri

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet orta boy kırmızı biber (isteğe bağlı)

1 adet orta boy yeşil biber

1 adet orta boy soğan

1 su bardağı taze maydanoz

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Sebzeli Çıtır Börek Yapılışı:

Sebzeleri yıkayıp doğrayın. Soğanı ince doğrayın, biberleri küçük doğrayın, maydanozu ince kıyın.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından biberleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Sebzelerin içine taze maydanozu ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiberle baharatlayın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Geniş bir kaba lor peyniri, beyaz peynir, rendelenmiş kaşar peyniri ve soğuyan sebzeli karışımı ekleyin. İyice karıştırın.

Yufkaları tezgaha serin. Her bir yufkayı önce ikiye, sonra dörde bölün.

Yufkanın geniş kenarına iç harçtan koyun ve sigara böreği gibi sarın. Rulo şeklinde sarılan yufkayı yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Bütün yufkaları aynı şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.

Sütü bir kaba alın ve üzerine sıvı yağı ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımı böreklerin üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan börekleri ılık veya soğuk servis yapabilirsiniz.

Sebzeli Çıtır Börek Püf Noktaları: