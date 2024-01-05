tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

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TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI

5 Ocak Cuma

07:00 Klasikler Spor

08:00 Şampiyonluk Yolu Manchester City 2023 Spor

10:00 Top 50 / Konferans Ligi 2023 En Güzel Goller Spor

10:30 Top 50 / Avrupa Ligi 2023 En Güzel Goller Spor

11:15 Top 50 / Şampiyonlar Ligi 2023 En Güzel Goller Spor

12:10 Avrupa Kupalarından En Güzel Kurtarışlar Spor

12:20 2023'ün En Güzel 100 Golü Spor

14:00 Efsane Maçlar "Barcelona - Manchester United" Şampiyonlar Ligi 2011 Finali Spor

16:00 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 A Grubu Özetleri Spor

18:30 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 F Grubu Özetleri Spor

20:45 %100 Futbol / Canlı Spor

21:00 Top 50 / Şampiyonlar Ligi 2023 En Güzel Goller Spor

22:00 %100 Futbol / Canlı Spor

23:00 Son Karar / Canlı Spor

00:00 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 B Grubu Özetleri Spor

02:00 %100 Futbol Spor

02:45 Son Karar Spor

03:30 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 C Grubu Özetleri Spor

05:00 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 D Grubu Özetleri

6 Ocak Cumartesi

06:30 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 E Grubu Özetleri Spor

08:00 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 G Grubu Özetleri Spor

10:00 %100 Futbol Spor

11:00 Son Karar Spor

12:00 Şampiyonlar Ligi 2023-2024 H Grubu Özetleri Spor

14:00 Kick Off - Galatasaray 2012 - 2013 Şampiyonlar Ligi Spor

15:15 Kick Off - Fenerbahçe 2007-2008 Şampiyonlar Ligi Spor

17:05 Kick Off - Beşiktaş 2017 - 2018 Şampiyonlar Ligi Spor

18:30 Kick Off - Milli Takım 2003 Konfederasyon Kupası Spor

19:45 "Panathinaikos - PAS Giannina" Yunanistan Süper Lig 16.Hafta Spor

20:00 2023'ün En Güzel 100 Golü Spor

21:15 Efsane Maçlar "Galatasaray - Real Madrid" / Şampiyonlar Ligi 2000 - 2001 Spor

23:30 Efsane Maçlar "Fenerbahçe-Chelsea" Şampiyonlar Ligi 2007-2008 Spor

01:45 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1993-1994 En Güzel Goller Spor

02:00 Konferans Ligi 1. Hafta Özetleri Spor

02:55 Konferans Ligi 2. Hafta Özetleri Spor

04:00 Konferans Ligi 3. Hafta Özetleri Spor

04:55 Konferans Ligi 4. Hafta Özetleri Spor

7 Ocak Pazar

06:00 Avrupa Ligi'nde 2021-2022 Sezonu Hikayesi Spor

06:50 Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 Sezonu Hikayesi Spor

08:00 All The Goals - Daniel Amokachi Spor

08:15 All The Goals - Jay-Jay Okocha Spor

08:45 All The Goals - Gheorghe Hagi Spor

09:30 Avrupa Kupalarından En Güzel Kurtarışlar Spor

09:40 All The Goals - Zlatan Ibrahimović Program

10:00 Konferans Ligi Magazin / 2022-2023 Sezonunun Ardından Spor

11:00 Avrupa Ligi Magazin / 2022-2023 Sezonunun Ardından Spor

12:00 Balık Dedektifi Spor

13:00 Şampiyonlar Ligi Magazin Spor

14:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2001-2005 Spor

15:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2006-2009 Spor

16:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2010-2012 Spor

17:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2013-2016 Spor

18:00 Şampiyonlar Ligi Finalleri / 2017-2022 Spor

19:00 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2023 Final Maçı "Fluminense - Mancester City" Spor

19:30 Konferans Ligi Final Maçı "Fiorentina - West Ham" Spor

20:15 Avrupa Ligi Final Maçı "Sevilla-Roma" Spor

21:00 Şampiyonlar Ligi Final Maçı "Manchester City - Inter" Spor

21:00 %100 Futbol / Canlı Spor

21:30 Top 50 / Konferans Ligi 2023 Goller Spor

22:15 Top 50 / Avrupa Ligi 2023 En Güzel Goller Spor

23:00 Top 50 / Şampiyonlar Ligi 2023 En Güzel Goller

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SON KARAR

%100 FUTBOL

PENALTI NOKTASI

NOT DEFTERİ

MAÇ RAPORU

VE GOOL

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