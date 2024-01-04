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Öğretmen emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2024 Öğretmen emeklisi maaşı

Memur emeklisi maaşları belli oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte Öğretmen emeklisi maaşları da açıklandı. Bir süredir heyecanla beklenen zam haberi verilerin açıklanmasının ardından arama motorları ve sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Öğretmen emeklisi maaşı ne kadar oldu?Öğretmen emeklisi ne kadar zam aldı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 11:11
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Öğretmen emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2024 Öğretmen emeklisi maaşı

ÖĞRETMEN EMEKLİSİ MAAŞI SON DAKİKA 2024 | TÜİK Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık bazda 2,93 olan enflasyon yıllık ise yüzde 64,77 olarak hesaplandı. Refah payı hariç memur ve memur emeklilerine gelecek zam oranı yüzde 49,25 oranında hesaplandı. Öğretmen emeklisi maaşı da merak konusu oldu. Peki, Öğretmen emeklisi maaşı ne kadar oldu?

ÖĞRETMEN EMEKLİSİ 2024 MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni yılda asgari ücret zammı ile birlikte emekli ve memurların maaşına yapılacak zam merak ediliyordu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla yeni zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklileri refah payı hariç yüzde 49,25 zam oranı alacak. Öğretmen emeklisi vatandaşların maaşı da 22 bin 103 lira 93 kuruş olacak.

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