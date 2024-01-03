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Yarın okullar tatil mi? 4 Ocak 2024 yarın okul var mı? - MEB SON DAKİKA

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte okullar tatil mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel yayınlanan hava durumu raporuna göre okulların da tatil olup olmayacağı belirleniyor. Peki, 4 Ocak okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 00:01 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 00:21
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Yarın okullar tatil mi? 4 Ocak 2024 yarın okul var mı? - MEB SON DAKİKA

4 Ocak Perşembe günü illerin hava şartları merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı bazı illerle ilgili ise tatil haberleri geliyor. 4 Ocak günü kuvvetli fırtına uyarısı sonrası gözler Perşembe gününe çevrildi. Kar yağışı yaşanan veya kar beklenen illerde de okullar tatil olur mu? sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 4 Ocak yarın okul var mı? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

4 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Perşembe günü ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak. Yer yer kuvvetli rüzgarın da etkili olması beklenen hava durumu için yetkililer dikkatli olunması yönünde uyarı yayınlıyor.

Okulların genel bir tatil kararına tabi olduğu yönünde bir açıklama ise henüz yapılmadı. Detaylı ve güncel bilgiler için, bulunduğunuz ilin valilik sayfasından duyuruları takip edebilirsiniz.

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