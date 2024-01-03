Haberler Haberler SON DAKİKA OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

SON DAKİKA OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kira artış oranları en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) güncellenmesiyle birlikte kira zamları da yeniden hesaplandı. Arama motorlarında araştırılan Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 19:21 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 19:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları netleşti. Verilerin gelmesi ile birlikte de Ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Ocak kira artış oranı işyerleri ve konutlar için yeniden güncellendi. Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? sorusunun yanıtı ve son dakika gelişemleri haberimizde...

OCAK 2024 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için bu sınır uygulanmayacak.

Ocak ayı kira artış oranı yüzde 53,86 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 53,86 olarak uygulayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 oldu.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 3.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 750 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750 TL

Örnek konut kirası: 5.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 1.250 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 6.250 TL

DİĞER
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz baba oldu! İşte çiftin kızlarına verdikleri isim...
İran’da peş peşe iki patlama: Çok sayıda ölü var | Terör saldırısının arkasında Lübnan'da Hamas'ı hedef alan Mossad mı var?
F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte sözleşme detayı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
TRT1 CANLI İZLE 2023 | TRT1 canlı yayın izle bugün - TRT 1 frekans bilgileri
ATV CANLI İZLE
S SPORT PLUS CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! 19:22
Sivasspor Kayserispor maçına hazırlanıyor Sivasspor Kayserispor maçına hazırlanıyor 18:13
Jasikevicius Maccabi Playtika maçı açıklamaları! Jasikevicius Maccabi Playtika maçı açıklamaları! 17:30
Flaş transfer kararı! Menajeriyle görüştü ve... Flaş transfer kararı! Menajeriyle görüştü ve... 17:05
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü 16:53
F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı F.Bahçe'ye Eric Dier şoku! İşte yeni takımı 16:41
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? 16:37
Beşiktaş'ta Recep Vatansever dönemi! Beşiktaş'ta Recep Vatansever dönemi! 16:31
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 16:25
Krunic'te sıcak gelişme! Sözleşme detayları açıklandı Krunic'te sıcak gelişme! Sözleşme detayları açıklandı 16:04
Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıları! Trabzonspor’da Ankaragücü maçı hazırlıları! 16:03
G.Saray ve Trabzonspor'un gözdesi konuştu! G.Saray ve Trabzonspor'un gözdesi konuştu! 15:53