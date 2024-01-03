SON DAKİKA OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024 | Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları netleşti. Verilerin gelmesi ile birlikte de Ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Ocak kira artış oranı işyerleri ve konutlar için yeniden güncellendi. Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? sorusunun yanıtı ve son dakika gelişemleri haberimizde...

OCAK 2024 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için bu sınır uygulanmayacak.

Ocak ayı kira artış oranı yüzde 53,86 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 53,86 olarak uygulayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 oldu.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;

Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.

Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 3.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 750 TL

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750 TL

Örnek konut kirası: 5.000 TL