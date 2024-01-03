Haberler Haberler AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)

Avcılar'da 3 Ocak Çarşamba günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Avcılar elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 3 Ocak 2024 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:27 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırken İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Avcılar'da bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte BEDAŞ Avcılar 3 Ocak günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

AVCILAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 03/01/2024 09:00:00 - 03/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, EMEKÇİ, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ŞİRİN sk bölgelerinde 03/01/2024 13:00:00 - 03/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

DİĞER
Gizli bilgileri ele geçirildi, karar Bam'dan döndü! Hülya Avşar, Şeyma Subaşı, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya ve Yasmin Erbil gibi yüzlerce ünlü…
Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı! Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne oldu? Kimlere nasıl yansıyacak?
G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi...
Krizin sebebi ortaya çıktı! Çalımbay ve Aybaba...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)
Eyüpsultan'da elektrik ne zaman gelecek? (3 Ocak 2024)
MEMUR MAAŞLARI SON DAKİKA 2024 | Kalem kalem hesapladık! İşte enflasyon farkına göre 2024 memur maaşları
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI SON DAKİKA 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Zamlı en düşük memur maaşı
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA 2024 | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zamlı en düşük emekli maaşı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika! 10:15
Barça'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Barça'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! 10:08
Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! 10:08
Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı! Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı! 09:42
Las Palmas - Barcelona maçı ne zaman? Las Palmas - Barcelona maçı ne zaman? 09:41
Krizin sebebi ortaya çıktı! Çalımbay ve Aybaba... Krizin sebebi ortaya çıktı! Çalımbay ve Aybaba... 09:39
Daha Eski
Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 09:38
Osasuna - Almeira maçı ne zaman? Osasuna - Almeira maçı ne zaman? 09:35
G.Saray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı G.Saray istatistikleri parçaladı! 3 büyüklere fark attı 09:34
Milner Premier Lig rekorlarını egale etti! Milner Premier Lig rekorlarını egale etti! 09:13
Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada 09:13
G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi... G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Yeni adresi... 09:12