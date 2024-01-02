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METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR UYARISI | İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış! (2 Ocak 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak Salı günü İstanbul dahil birçok ilde yağış uyarısı verdi. Yurdun batı kıyısında sabah saatlerinden itibaren görülmesi beklenen yağışlar, öğleden sonra ise İstanbul dahil olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç birçok ilde etkili olacak. İşte 2 Ocak Salı illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 08:21
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METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR UYARISI | İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış! (2 Ocak 2024 hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR UYARISI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın birçok ilde yağışa dönüşeceğini kaydederek vatandaşları uyardı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 2 OCAK 2024

İstanbul'da 2 Ocak'tan itibaren 2 günlük yağış dalgası bekleniyor. Bugün öğleden sonra batıdan kente giriş yapması beklenen yağışlar, Çarşamba günü de megakenti etkisi altına alacak. Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde devam edeceği tahmin edilirken bugün şehirde en yüksek sıcaklık 15 derece olarak ölçülecek. Nem oranının yüzde 95'e ulaşması beklenen İstanbul'da rüzgar ise öğle saatlerinde, yer yer saatte 30 km'nin üzerinde hızla esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

02 Ocak Salı: Sağanak Yağışlı 15°C

🌧03 Ocak Çarşamba: Sağanak Yağışlı 15°C

04 Ocak Perşembe: Çok Bulutlu 16°C

🌤05 Ocak Cuma: Parçalı Bulutlu 16°C

06 Ocak Cumartesi: Parçalı Bulutlu 18°C

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU 2 OCAK

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

  • İSTANBUL °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

  • KOCAELİ °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

  • DENİZLİ °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

  • İZMİR °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • MANİSA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • ANTALYA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • HATAY °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • MERSİN °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

  • ESKİŞEHİR °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

  • KONYA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • YOZGAT °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

  • DÜZCE °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

  • KASTAMONU °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

  • AMASYA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

  • SAMSUN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

  • TOKAT °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

  • TRABZON °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

  • KARS °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

  • MALATYA °C, 3°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

  • VAN °C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

  • GAZİANTEP °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

  • MARDİN °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

  • SİİRT °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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