TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR 2024 | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet teselli ikramiyesi SORGULA

TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR 2024 | Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye için zaman daralıyor. Saat 23.15'te başlayacak olan büyük ikramiye çekilişinde teselli ikramiyesi kazanan numaralar da belli olacak. Tam, yarım ve çeyrek bilet alan vatandaşlar '2024 teselli ikramiyesi kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet teselli ikramiyesi SORGULAMA EKRANI' aramaları yapıyor. İşte detaylar...

2024 TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği 2024 yılbaşı çekilişinde teselli ikramiyesini kazanan numaralar henüz belli olmadı. Saat 23.45'te başlayacak olan 400 milyon TL tutarındaki çekilişte, büyük ikramiyeyi kazanan numaralardan yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bilete varsa teselli ikramiyesi ödenir. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET TESELLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI için tıklayın👈

MİLLİ PİYANGO YARIM BİLET TESELLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI için tıklayın👈

MİLLİ PİYANGO TAM BİLET TESELLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA EKRANI için tıklayın👈

ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET TESELLİ İKRAMİYESİ KAÇ TL 2024?

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.