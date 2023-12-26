Spor devrimi yapacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen zirveye katıldı. Bakan Bak yine önemli mesajlar verdi. Bak "2024'ü 'Hareketlilik yılı' ilan etmiştik. Çok yoğun bir programımız var. Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası ve birçok organizasyon olacak. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Öncelikle tesis devrimi yaptık. Şimdi spor devrimi başlatıyoruz. Türkiye yakın gelecekte büyük sportif başarılar kazanacaktır. Kadın voleybolcularımızın ve milli okçu Mete Gazoz'un başarıları bu yatırımların en güzel örnekleridir" dedi.

2023'YE HAZIRLANIYORUZ

Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmalarını şöyle sürdürdü: 2032 Avrupa Şampiyonası var önümüzde, hazırlanmamız gereken. 2024 yılı spor gündemi olarak oldukça yoğun olacak. Türkiye son 22 yılda özellikle spor tesisleşmesinde ortaya koyduğu vizyon ile Avrupa'da tüm spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak konumdadır. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenleyeceğiz. 8 yıllık süreçte kalan hazırlıklarımızı da zamanla tamamlamış olacağız. Cumhurbaşkanımızın bu yükselişteki rolü en üsttür.