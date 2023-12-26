Haberler Haberler Spor devrimi yapacağız

Spor devrimi yapacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen zirveye katıldı. Bakan Bak yine önemli mesajlar verdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor devrimi yapacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen zirveye katıldı. Bakan Bak yine önemli mesajlar verdi. Bak "2024'ü 'Hareketlilik yılı' ilan etmiştik. Çok yoğun bir programımız var. Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası ve birçok organizasyon olacak. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Öncelikle tesis devrimi yaptık. Şimdi spor devrimi başlatıyoruz. Türkiye yakın gelecekte büyük sportif başarılar kazanacaktır. Kadın voleybolcularımızın ve milli okçu Mete Gazoz'un başarıları bu yatırımların en güzel örnekleridir" dedi.

2023'YE HAZIRLANIYORUZ

Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmalarını şöyle sürdürdü: 2032 Avrupa Şampiyonası var önümüzde, hazırlanmamız gereken. 2024 yılı spor gündemi olarak oldukça yoğun olacak. Türkiye son 22 yılda özellikle spor tesisleşmesinde ortaya koyduğu vizyon ile Avrupa'da tüm spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak konumdadır. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenleyeceğiz. 8 yıllık süreçte kalan hazırlıklarımızı da zamanla tamamlamış olacağız. Cumhurbaşkanımızın bu yükselişteki rolü en üsttür.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın genç yıldızı Süper Lig’e damga vurdu! Hatayspor maçında herkes onu konuştu: ‘Yerli Agüero…’
4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı! Objektife böyle gülümsemişler...
Bu nasıl dünya derbisi!
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Aralık rakamları
S SPORT PLUS CANLI İZLE
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:37
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 00:33
Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:15
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! 00:15
Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! 00:15
Kartal galibiyeti hatırladı! Kartal galibiyeti hatırladı! 00:15
Daha Eski
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:14
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 00:14
F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! 00:14
Alanya evinde hata yapmadı! Alanya evinde hata yapmadı! 00:14
Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! 00:14
Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor 00:14