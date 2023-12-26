Haberler Haberler "Filistin'deki katliam dursun"

"Filistin'deki katliam dursun"

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Sporun Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in enleri ödül töreninde yılın en iyi 10 numarası Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür seçildi. Bordomavili yıldız futbolcu, ödül konuşmasında duygu dolu anlar yaşattı. Programa katılamadığı için özür dileyen Abdülkadir Ömür, "Beni yılın en iyi 10 numara oyuncusu ödülüne layık gören Fotomaç Gazetesi'ne teşekkür ederim. Öncelikle ülkemizin içinde bulunduğu kederli zamanda Şehitlerimize Allah'tan rahmet, önce ailelerine, yakınlarına ve bize sabırlar diliyorum. Allah bizlere sabırlar versin" ifadesini kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Filistin'deki katliam dursun"

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Sporun Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in enleri ödül töreninde yılın en iyi 10 numarası Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür seçildi. Bordomavili yıldız futbolcu, ödül konuşmasında duygu dolu anlar yaşattı. Programa katılamadığı için özür dileyen Abdülkadir Ömür, "Beni yılın en iyi 10 numara oyuncusu ödülüne layık gören Fotomaç Gazetesi'ne teşekkür ederim. Öncelikle ülkemizin içinde bulunduğu kederli zamanda Şehitlerimize Allah'tan rahmet, önce ailelerine, yakınlarına ve bize sabırlar diliyorum. Allah bizlere sabırlar versin" ifadesini kullandı.

"MASUM ÇOCUKLAR ARTIK ÖLDÜRÜLMESİN"

Ancak sadece Türkiye'deki acılara değinmeyen 24 yaşındaki futbolcu, Filistin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Ömür, şu çağrıda bulundu: "Dünya, Filistin halkının İsrail tarafından katledilmesine seyirci kalmaya devam ediyor. Gazze'de her gün hastaneler bombalanıyor. Masum çocuklar katlediliyor. Bebekler, aç susuz ölüme terk edilirken mazlum Filistin halkı için sadece dua etmek maalesef yetmiyor. Dünya Filistin'deki katliama dur demeli. Filistinli bebek, çocuk, kadın ve erkekler artık öldürülmemeli. Haydi Türkiye, haydi dünya. Bu katliama dur de. Masum çocuklar artık öldürülmesin."

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan olay sözler! "Beşiktaş bir şey yapamaz"
4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı! Objektife böyle gülümsemişler...
Bu nasıl dünya derbisi!
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Aralık rakamları
S SPORT PLUS CANLI İZLE
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:37
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 00:33
Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:15
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! 00:15
Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! 00:15
Kartal galibiyeti hatırladı! Kartal galibiyeti hatırladı! 00:15
Daha Eski
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:14
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 00:14
F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! 00:14
Alanya evinde hata yapmadı! Alanya evinde hata yapmadı! 00:14
Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! 00:14
Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor 00:14