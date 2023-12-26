"Filistin'deki katliam dursun"

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Sporun Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in enleri ödül töreninde yılın en iyi 10 numarası Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür seçildi. Bordomavili yıldız futbolcu, ödül konuşmasında duygu dolu anlar yaşattı. Programa katılamadığı için özür dileyen Abdülkadir Ömür, "Beni yılın en iyi 10 numara oyuncusu ödülüne layık gören Fotomaç Gazetesi'ne teşekkür ederim. Öncelikle ülkemizin içinde bulunduğu kederli zamanda Şehitlerimize Allah'tan rahmet, önce ailelerine, yakınlarına ve bize sabırlar diliyorum. Allah bizlere sabırlar versin" ifadesini kullandı.

"MASUM ÇOCUKLAR ARTIK ÖLDÜRÜLMESİN"

Ancak sadece Türkiye'deki acılara değinmeyen 24 yaşındaki futbolcu, Filistin'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Ömür, şu çağrıda bulundu: "Dünya, Filistin halkının İsrail tarafından katledilmesine seyirci kalmaya devam ediyor. Gazze'de her gün hastaneler bombalanıyor. Masum çocuklar katlediliyor. Bebekler, aç susuz ölüme terk edilirken mazlum Filistin halkı için sadece dua etmek maalesef yetmiyor. Dünya Filistin'deki katliama dur demeli. Filistinli bebek, çocuk, kadın ve erkekler artık öldürülmemeli. Haydi Türkiye, haydi dünya. Bu katliama dur de. Masum çocuklar artık öldürülmesin."