MARMARA'DA FIRTINA KARADENİZ'DE SAĞANAK ALARMI | Meteoroloji'den 21 ile sarı kod (24 Aralık hava durumu)

MARMARA'DA FIRTINA KARADENİZ'DE SAĞANAK ALARMI | Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, 24 Aralık Pazar günü yer yer sağanak ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Karadeniz'de sıcaklığın 6 derece düşeceğini bildiren uzmanlar, sağanakla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışının etkili olabileceğini kaydederek vatandaşları uyardı. Marmara, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da ise kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgarın hızının saatte 90 km'ye kadar ulaşması bekleniyor. İşte 24 Aralık hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

21 İLDE SARI ALARM, FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın ise; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70, yer yer 90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı kod verilen iller: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Muş, Rize, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Karabük, Düzce.

İSTANBUL HAVA DURUMU 24 ARALIK PAZAR

İstanbul2da bugün sabah saatlerinde bulutlu olan hava öğle saatlerinden itibaren etkisini parçalı bulutların arasındaki güneşe bırakacak. Gün içinde nem oranının yüzde 82'ye kadar ulaşması beklenen megakentte sıcaklık ise en yüksek 15 derece olarak ölçülecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yanı sıra Marmara'nın doğusunda da etkili olması beklenen fırtına sebebiyle gün içinde yoğun rüzgarın etkisi altına girmesi beklenen İstanbul'da önümüzdeki hafta da yağış görülmüyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

24 Aralık Pazar: Yağmurlu 15°C

25 Aralık Pazartesi: Az Bulutlu 15°C

26 Aralık Salı: Az Bulutlu 15°C

27 Aralık Çarşamba: Parçalı Bulutlu 16°C

28 Aralık Perşembe: Çok Bulutlu 13°C

24 ARALIK PAZAR İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

EDİRNE °C, 17°C

İSTANBUL °C, 14°C

KOCAELİ °C, 15°C

EGE BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

DENİZLİ °C, 16°C

İZMİR °C, 18°C

MUĞLA °C, 15°C

AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

ANTALYA °C, 20°C

HATAY °C, 17°C

MERSİN °C, 18°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimleri ile Kayseri çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

ESKİŞEHİR °C, 9°C

KONYA °C, 13°C

SİVAS °C, 5°C

KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

DÜZCE °C, 11°C

KASTAMONU °C, 1°C

ZONGULDAK °C, 10°C

ARTVİN °C, 5°C

SAMSUN °C, 8°C

TOKAT °C, 8°C

TRABZON °C, 9°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70, yer yer 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C

KARS °C, 2°C

MALATYA °C, 11°C

VAN °C, 5°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.