METEOROLOJİ İL İL UYARDI: Fırtına, kar, sağanak... (21 Aralık hava durumu)⚡

METEOROLOJİ TEK TEK UYARDI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 21 Aralık Perşembe günü ülkenin birçok ilinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yağışların yer yer 'çok kuvvetli' seviyeye ulaşacağını bildiren yetkililer, 7 il için tedbir çağrısı yaptı. İstanbul dahil birçok ilde beklenen yağmurların yanı sıra Doğu Anadolu'da ise kar görüleceğine dikkat çekilirken 21 Aralık Perşembe hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu sizler için derledik.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın ise Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Sarı Kod Verilen İller: Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla
Turuncu Kod Verilen İller: Antalya, Muğla
Turuncu Kod Verilen İller: Antalya, Muğla
İSTANBUL HAVA DURUMU
21 Aralık Perşembe günü İstanbul da yağış alarmı verilen iller listesinde yerini aldı. Gece saatlerinde bazı ilçelerde etkili olmaya başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artıracak. Sıcaklığın gün içinde en yüksek 12 dereceye yükselmesi beklenen megakentte, gece saatlerinde rüzgarın hızını tehlike arz etmeyecek kadar artırması bekleniyor. Öte yandan kentte yağışların önümüzdeki haftaya dek sürmesi tahmin ediliyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
⚡21 Aralık Perşembe: Sağanak Yağışlı 12°C
☔22 Aralık Cuma: Yağmurlu 12°C
⛈23 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 14°C
🌂24 Aralık Pazar: Yağmurlu 11°C
⛅25 Aralık Pazartesi: Az Bulutlu 15°C
21 ARALIK HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
- EDİRNE °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
EGE BÖLGESİ
- A.KARAHİSAR °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- DENİZLİ °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- İZMİR °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- MUĞLA °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
- ADANA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ANTALYA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
- HATAY °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- MERSİN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
- ANKARA °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
- ESKİŞEHİR °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
- KONYA °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
- SİVAS °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KARADENİZ BÖLGESİ
- BOLU °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
- DÜZCE °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
- KASTAMONU °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
- ZONGULDAK °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
- ARTVİN °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yağmurlu
- SAMSUN °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
- TRABZON °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- ERZURUM °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
- KARS °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
- VAN °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- DİYARBAKIR °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
- GAZİANTEP °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- MARDİN °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
- ŞANLIURFA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu