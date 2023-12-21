Haberler Haberler METEOROLOJİ İL İL UYARDI: Fırtına, kar, sağanak... (21 Aralık hava durumu)⚡

METEOROLOJİ İL İL UYARDI: Fırtına, kar, sağanak... (21 Aralık hava durumu)⚡

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık Perşembe günü İstanbul da dahil olmak üzere yurt genelinde yağışların etkili olacağını kaydetti. Bugünün raporunda 7 il sarı, 2 il ise turuncu kodla uyarılırken yağışlarla birlikte fırtınanın da etkili olacağı kaydedildi. Rüzgarın hızının saatte 70 km'ye ulaşmasının beklendiğini aktaran yetkililer, illeri tek tek sayarak tedbir alınması için vatandaşları uyardı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
METEOROLOJİ İL İL UYARDI: Fırtına, kar, sağanak... (21 Aralık hava durumu)⚡

METEOROLOJİ TEK TEK UYARDI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 21 Aralık Perşembe günü ülkenin birçok ilinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yağışların yer yer 'çok kuvvetli' seviyeye ulaşacağını bildiren yetkililer, 7 il için tedbir çağrısı yaptı. İstanbul dahil birçok ilde beklenen yağmurların yanı sıra Doğu Anadolu'da ise kar görüleceğine dikkat çekilirken 21 Aralık Perşembe hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu sizler için derledik.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın ise Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı Kod Verilen İller: Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla

Turuncu Kod Verilen İller: Antalya, Muğla

İSTANBUL HAVA DURUMU

21 Aralık Perşembe günü İstanbul da yağış alarmı verilen iller listesinde yerini aldı. Gece saatlerinde bazı ilçelerde etkili olmaya başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artıracak. Sıcaklığın gün içinde en yüksek 12 dereceye yükselmesi beklenen megakentte, gece saatlerinde rüzgarın hızını tehlike arz etmeyecek kadar artırması bekleniyor. Öte yandan kentte yağışların önümüzdeki haftaya dek sürmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

⚡21 Aralık Perşembe: Sağanak Yağışlı 12°C

☔22 Aralık Cuma: Yağmurlu 12°C

⛈23 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 14°C

🌂24 Aralık Pazar: Yağmurlu 11°C

⛅25 Aralık Pazartesi: Az Bulutlu 15°C

21 ARALIK HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

  • EDİRNE °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • İSTANBUL °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • KOCAELİ °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

EGE BÖLGESİ

  • A.KARAHİSAR °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • DENİZLİ °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • İZMİR °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • MUĞLA °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

  • ADANA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANTALYA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

  • HATAY °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • MERSİN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

  • ANKARA °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

  • ESKİŞEHİR °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

  • KONYA °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

  • SİVAS °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ

  • BOLU °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

  • DÜZCE °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

  • KASTAMONU °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

  • ZONGULDAK °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

  • ARTVİN °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yağmurlu

  • SAMSUN °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • TOKAT °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

  • TRABZON °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • ERZURUM °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

  • KARS °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • MALATYA °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

  • VAN °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • DİYARBAKIR °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

  • GAZİANTEP °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • MARDİN °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

  • ŞANLIURFA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DİĞER
Hesap 85 bin bahşiş 175 bin! Rus milyarder personeli ihya etti!
Merkez Bankası 2023 Aralık Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Dünyaca ünlü ekonomistlerden enflasyon yorumu!
"Vurdumduymaz ve laubali"
Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? | Tweetler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelecek?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | 4A, 4B, 4C'liler ne kadar zam alacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 21 ARALIK 2023
S SPORT PLUS CANLI İZLE
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? 09:18
Empoli - Lazio maçı ne zaman? Empoli - Lazio maçı ne zaman? 09:10
Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? 08:55
Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu! Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu! 08:53
Spor yazarları Kayserispor - F.Bahçe maçını değerlendirdi! Spor yazarları Kayserispor - F.Bahçe maçını değerlendirdi! 08:39
"Vurdumduymaz ve laubali" "Vurdumduymaz ve laubali" 08:37
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 08:04
Bologna Inter'i kupanın dışına itti! Bologna Inter'i kupanın dışına itti! 01:41
Bologna Inter'i kupanın dışına itti! Bologna Inter'i kupanın dışına itti! 01:40
Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız 01:09
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer 01:09
PSG 3 attı 3 aldı! PSG 3 attı 3 aldı! 00:58