METEOROLOJİ İL İL UYARDI: Fırtına, kar, sağanak... (21 Aralık hava durumu)⚡

METEOROLOJİ TEK TEK UYARDI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 21 Aralık Perşembe günü ülkenin birçok ilinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yağışların yer yer 'çok kuvvetli' seviyeye ulaşacağını bildiren yetkililer, 7 il için tedbir çağrısı yaptı. İstanbul dahil birçok ilde beklenen yağmurların yanı sıra Doğu Anadolu'da ise kar görüleceğine dikkat çekilirken 21 Aralık Perşembe hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu sizler için derledik.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın ise Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı Kod Verilen İller: Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla Turuncu Kod Verilen İller: Antalya, Muğla

İSTANBUL HAVA DURUMU

21 Aralık Perşembe günü İstanbul da yağış alarmı verilen iller listesinde yerini aldı. Gece saatlerinde bazı ilçelerde etkili olmaya başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artıracak. Sıcaklığın gün içinde en yüksek 12 dereceye yükselmesi beklenen megakentte, gece saatlerinde rüzgarın hızını tehlike arz etmeyecek kadar artırması bekleniyor. Öte yandan kentte yağışların önümüzdeki haftaya dek sürmesi tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

⚡21 Aralık Perşembe: Sağanak Yağışlı 12°C

☔22 Aralık Cuma: Yağmurlu 12°C

⛈23 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 14°C

🌂24 Aralık Pazar: Yağmurlu 11°C

⛅25 Aralık Pazartesi: Az Bulutlu 15°C

21 ARALIK HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

KARS °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ