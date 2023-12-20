MEB ara tatil anket sonuçları belli oldu mu? 2. dönem ara tatil ne zaman? ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

MEB ara tatil değerlendirme anket sonuçları öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından araştırılmaya başladı. Anketten çıkacak sonuca göre sistemde herhangi bir değişiklik olup olmayacağı tartışma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konu ile ilgili daha önce açıklama yapmıştı. İşte ara tatil kaldırılacak mı? sorusunun yanıtı ve 2024 2. dönem ara tatil tarihleri...

MEB ARA TATİL ANKET SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatil değerlendirme anketi 20 Kasım tarihinde öğretmen, öğrenci ve veliler için erişime açıldı. 10 Aralık'a kadar değerlendirme yapan öğrenci, öğretmen ve veliler bu anketten herhangi bir sistem değişikliği çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.

"Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması" anketlerine, 10 Aralık'a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden oy verildi. Anket sonuçları henüz açıklanmadı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecektir.

OKULLARDA ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde ara tatillerle ilgili yaşanan kafa karışıklığına yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Tekin açıklamasında "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." ifadelerini kullandı.

2. DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ 2024 YILINDA NE ZAMAN?

Mevcut durumda ikinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.