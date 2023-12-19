Haberler Haberler 20 Aralık okullar tatil mi? Yarın okul var mı? SON DAKİKA MEB AÇIKLAMASI

20 Aralık okullar tatil mi? Yarın okul var mı? SON DAKİKA MEB AÇIKLAMASI

Kötü hava koşulları ve hafta sonu için Meteoroloji'den yapılan peş peşe uyarılar yarın okullar tatil mi? sorusunu akıllara getirdi. 20 Aralık Çarşamba günü öğrenciler ile öğretmenler okula gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında hafta sonu ani düşüş beklenmesi nedeniyle afetlere karşı zaman zaman uyarılar yapılıyor. Peki 20 Aralık okullar tatil mi son dakika gelişmeleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 20:09 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 20:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
20 Aralık okullar tatil mi? Yarın okul var mı? SON DAKİKA MEB AÇIKLAMASI

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kötü hava koşulları etkisini sürdürüyor. Bu hafta sonu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken bazı kentlerde fırtına ve sağanak, bazılarında ise kar yağışı bekleniyor. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle afetlere karşı uyarılar yapılırken öğrenciler de okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki, yarın okullar tatil mi? 20 Aralık okul var mı son dakika? İşte 20 Aralık 2023 okulların tatil edildiği iller...

20 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

20 Aralık Çarşamba günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde havanın güneşli ve çok bulutlu olacağını belirtti. Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Ancak bu çok uzun sürmeyecek. Hafta sonu için ise İstanbul'da kar uyarısı yapıldı. Okulların 20 Aralık Çarşamba günü tatil olacağına ilişkin ise henüz bilgi gelmedi. Valiliklerden konuya ilişkin açıklama gelmemesi hallinde okulların tatil edilmeyeceği bilinirken konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

20 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin geneli parcalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLUYU BULUTLAR ESİR ALDI

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi ve yer yer lodos esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

DİĞER
GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri sahiplerini buldu
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail'den "ateşkes" mesajı: Yeni bir insani araya hazırız
Avcı'dan ilk 11 açıklaması!
G.Saray transferde gözünü karattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
e-Devlet Doğalgaz Yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ne?
RTÜK 'ilke kararı' aldı!
Bilgisayar İşletmenliği Kursu Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (19 Aralık 2023)
Büyükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (19 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi için flaş iddia! Sözleşme imzaladı Icardi için flaş iddia! Sözleşme imzaladı 20:10
Gaziantep FK - A. Demirspor | CANLI Gaziantep FK - A. Demirspor | CANLI 20:02
İstanbulspor - Trabzonspor | CANLI İstanbulspor - Trabzonspor | CANLI 19:53
Avcı'dan ilk 11 açıklaması! Avcı'dan ilk 11 açıklaması! 19:31
Fenerbahçe'de ayrılık! Fenerbahçe'de ayrılık! 19:24
Gençlerbirliği 3 puanı tek golle aldı! Gençlerbirliği 3 puanı tek golle aldı! 19:16
Daha Eski
Trabzonspor'un İstanbulspor maçı 11'i belli oldu! Trabzonspor'un İstanbulspor maçı 11'i belli oldu! 19:01
Beşiktaş'a transferde çifte rakip! Beşiktaş'a transferde çifte rakip! 18:57
Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı! Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı! 18:53
Hakemlere çiçek verildi! Hakemlere çiçek verildi! 17:58
"Ben Galatasaray'ı istiyordum!" "Ben Galatasaray'ı istiyordum!" 17:01
Enes Ünal'dan müjdeli haber! Enes Ünal'dan müjdeli haber! 16:31