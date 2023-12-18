SON DAKİKA Yarın okul var mı? Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık Salı

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kötü hava koşulları etkisini sürdürüyor. Bu hafta sonu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken bazı kentlerde fırtına ve sağanak, bazılarında ise kar yağışı bekleniyor. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle afetlere karşı uyarılar yapılırken öğrenciler de okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki, yarın okullar tatil mi? 19 Aralık okul var mı son dakika? İşte 19 Aralık 2023 okulların tatil edildiği iller...

19 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

19 Aralık Salı günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde havanın güneşli ve çok bulutlu olacağını belirtti. Özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Ancak bu çok uzun sürmeyecek. Hafta sonu için ise İstanbul'da kar uyarısı yapıldı. Okulların 19 Aralık Salı günü tatil olacağına ilişkin ise henüz bilgi gelmedi. Valiliklerden konuya ilişkin açıklama gelmemesi hallinde okulların tatil edilmeyeceği bilinirken konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

19 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin geneli parcalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLUYU BULUTLAR ESİR ALDI

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi ve yer yer lodos esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis öngörülüyor.