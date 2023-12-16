İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağışlar, 15 Aralık Cuma akşamı başladı. 38 saat aralıksız devam edeceği öğrenilen yağışla birlikte sıcaklıkların gün içinde 5 dereceye kadar düşeceği kaydedildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar..

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Öte yandan Cumartesi günü Çatalca'nın tepelerinde kar yağışı olabileceğini belirten uzmanlar, yakın gelecekte İstanbul'da kar yağışı görülmediğini aktardı. Ancak bu kış mevsiminin La Nina etkisiyle bol karlı geçeceği tahmin ediliyor.

2023 - 2024 KIŞ NASIL GEÇECEK, KAR YAĞACAK MI?

Türkiye'de 2023-2024 kışı, genel olarak yağışlı ve soğuk geçecek. Özellikle kasım ayının ortalarından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) tahminlerine göre, 2023-2024 kışı, Kuzey Yarımküre'de ortalamanın üzerinde yağışlı geçecek. Bu durum, Türkiye'de de yağışların artması anlamına geliyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, yağışların yoğun hissedileceği bölgeler olacak.

Hava sıcaklıkları açısından ise, 2023-2024 kışı, Türkiye'de ortalamanın üzerinde soğuk geçecek. Özellikle kasım ve aralık aylarında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da ise, 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek. Kasım ayından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Aralık ayının sonlarında ise, kar yağışının görülmesi ihtimali artacak. Genel olarak bakıldığında, Türkiye'de 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek gibi görünüyor.

Uzmanlar, İstanbul'da kar yağışının uygu görüntülerinde şu an yer almadığını belirterek kar yağışı için Aralık ayının sonunu işaret etti. 18 - 19 Aralık'ta Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülmesi beklenirken önümüzdeki haftanın başından itibaren Anadolu'da da kar yağışı görüleceğini bildirdi.

Ulusal Meteoroloji Dairesi (MGM), 2023-2024 kışında Türkiye'de genel olarak yağışların ortalamalar civarında ya da ortalamaların üzerinde olmasını bekliyor. Bu, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde kar yağışı olasılığını artırıyor.

MGM, 2023-2024 kışında Türkiye'de sıcaklıkların ortalamanın altında olmasını bekliyor. Bu, özellikle kış aylarında soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği anlamına geliyor.