Haberler Haberler 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi | İSTANBUL İPTAL SEFERLER 16 ARALIK

🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi | İSTANBUL İPTAL SEFERLER 16 ARALIK

İstanbul'da sıcaklığın mevsim normallerine gerilemesiyle birlikte megakenti sağanak yağış ve fırtına esir aldı. Günlerdir süren olumsuz hava koşullarının ardından 16 Aralık Cumartesi günü Meteoroloji, kentte yağışın ara vereceği bilgisini duyurdu. Tedbir amaçlı bazı seferler iptal edildi. İşte 16 Aralık Cumartesi İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 07:38 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 07:50
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🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi | İSTANBUL İPTAL SEFERLER 16 ARALIK

İSTANBUL 16 ARALIK İPTAL SEFERLER | İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Uzun süredir mevsim normalleri üzerinde devam eden hava sıcaklıkları, son yağışlarla birlikte düşüşe geçerken zaman zaman etkili olan fırtına, başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda aksamalara sebep oluyor. Hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyururken 16 Aralık Cumartesi günü iptal olan seferleri sizler için derledik.

16 ARALIK BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER🚢

🚢08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

🚢10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

🚢12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

🚢16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢19:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

BUDO İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

16 ARALIK İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

⚓Bursa-Kadıköy 08:30 Deniz Otobüsü

⚓Bandırma-Kadıköy 08:30 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 12:00 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 18:00 Deniz Otobüsü

⚓Kabataş-Bursa 18:15 Deniz Otobüsü

İDO İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

16 ARALIK ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda, henüz iptal seferin olmadığı bilgisi yer aldı.

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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