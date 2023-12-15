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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2024 asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. TİSK ve TÜRK-İŞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikinci toplantı için yeniden bir araya gelecek. Asgari ücrete yapılacak zammı merak eden vatandaşlar, aram motorlarında "Asgari ücret ne kadar olacak?", "Asgari ücret zammı açıklandı mı?" ve "Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" sorularını araştırıyor. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 23:40 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 00:01
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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2024 ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | 2024 asgari ücretin ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, asgari ücrete yapılacak zammın ne kadar olacağını ve ne zaman açıklanacağını arama motorlarında aratıyor. 2024 Asgari ücret için ilk toplantı gerçekleştirilirken, TİSK ve TÜRK-İŞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikinci toplantı için yeniden bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTACAK?

Enflasyon oranlarının da etkili olacağı yeni asgari ücret üzerinde bu yıl tek zam yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılmıştı. Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye ulaşan maaşlarda işvereni korumaya yönelik çalışmalar da yürütülmüştü. Yeni zam oranı için ilk toplantı gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ilk toplantı sonrası şunları aktardı:

"Yeni asgari ücretin istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun kayıt dışı istihdam ve işsizlik ile mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıların adil bir değerlendirme anlayışı ile gerçekleşeceğine inanıyorum. Ekonomideki genel toparlanmanın etkisi ile önümüzdeki yıl istihdam artışı bekliyoruz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretler genel düzeyini göz önüne alıyor. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirildi. Hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin yanında olma hassasiyetiyle hareket edeceğiz. Üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum."

İKİNCİ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere kararlaştırılacak yeni asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yaptı. İkincisi ise 18 Aralık günü gerçekleşecek.

Bakan Vedat Işıkhan, TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un aralarında bulunduğu komisyon üyeleri yeniden bir araya gelecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu hakkında konuşan Bakan Işıkhan şu sözleri kaydetti:

"Önümüzde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Her zaman olduğu gibi bu süreci; işçi ve işveren temsilcilerimiz ile birlikte uzlaşma ve mutabakat arayışıyla hassasiyetle yürüteceğiz."

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuya dair şu sözleri kullandı:

"Bugüne kadar, hiçbir zaman çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve asla ezdirmeyeceğiz. Bütün çalışanlarımızın, toplum kesimlerimizin, emeklilerimizin, çiftçilerimizin, esnafımızın hayat standardını yükseltmek, alım gücünü daha da artırmak noktasındaki yaklaşımımız süreklilik arz eder şekilde devam edecek."

"2024 yılı ocak ayı başında ortaya konacak enflasyon oranları da dikkate alınmak suretiyle bütün memurlarımızın, emeklilerimizin yaşam standartlarını, alım güçlerini artıracak bir zammı hem çalışan memurlarımıza hem de bütün emeklilerimize, onların da yüzünü güldürecek şekilde bir düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YOL HARİTASI

"Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek."

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret belirlenirken geçim endeksleri, piyasa şartları, rekabet koşulları ve istihdamın korunması gibi birçok veri değerlendiriliyor.

Bu verilerin yanı sıra enflasyon, asgari ücreti belirleyen en önemli veri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında asgari ücret zammı için belirlenen oranın enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor.

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