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Faruk Koca tutuklandı

Hakem Meler’e saldırıda bulunan A.Gücü Başkanı Faruk Koca ile birlikte 2 kişi daha tutuklandı. Koca ile şüpheliler Sincan Cezaevi’ne gönderildi

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Faruk Koca tutuklandı

Futbolun "Utanç Gecesi'nde" hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı ve yanındaki şüpheliler, soruşturma kapsamında göz altına alınmışlardı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı Faruk Koca ile şüpheliler Ş.Y.Y ile K.Ç'nin alınan ifadelerinin ardından "Kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklandılar. Görüntü analizlerinde maç bittikten sonra sahaya indikleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

YÜZÜNE TOKAT ATTIM

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişti. Amacım sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti. Bu esnada tokat attım. O tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem 5-10 saniye ayakta durdu. Sonra kendini yere atı. Kalp rahatsızlığım sebebiyle beni olay yerinde uzaklaştırdılar. Bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim" dedi.

TEKME SALLADIK

Olaylarda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile birlikte tutuklanan Ş.Y.Ş ile K.Ç ifadelerinde şu sözlere yer verdiler: Biz arbede sırasında tekme salladık. Değip değmediğini bilmiyoruz.

ÖZÜR DİLEDİ VE İSTİFA ETTİ

Faruk Koca, Ankaragücü başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Koca, ayrıca hakem Halil Umut Meler ve ailesinden de özür diledi.

HUKUK SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Adli Tıp Kurumu raporları sonrası yüzde sabit iz, kemik kırığı gibi hususların ortaya çıkması durumunda ceza artabilir.

Birden fazla kişinin eylemi gerçekleştirmiş olması, saldırının planlı olması gibi hususlarda veya azmettirme gibi fiillerin varlığı da devreye girebilir.

Ceza yargılaması için Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonrası, kovuşturma aşamasına geçilerek hakimler tarafından karar verilecek.

TFF nezdinde de disiplin soruşturması yürütülecek ve disiplin cezaları gündeme gelecektir.

Sanıklar ilk duruşmaya kadar tutuklu kalabilir.

Olayın oluş anı onlarca kamera tarafından kayıt alındığından soruşturmanın etkin yürütülmesi kolaylaşacak ve yargılama en doğru şekilde gerçekleşebilecektir.

Halil Umut Meler, FIFA'ya bağlı bir hakem. Yeterli önlemler alınmazsa FIFA devreye girebilir.

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