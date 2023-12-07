Haberler Haberler 7 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri

7 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri

7 Aralık Perşembe İstanbul namaz vakitleri | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 7 Aralık 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
7 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 7 Aralık 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.36

Güneşin doğuşu:👉 08.08

Öğle vakti:👉 13.02

İkindi vakti:👉 15.23

Akşam vakti:👉 17.43

Yatsı vakti:👉 19.09

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Kraliyet ailesinde büyük skandal! Tüm ülke bu iddiayla çalkalanıyor: "Kraliçe, Kralı eniştesiyle aldatmış!"
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina'ya gidiyor
O isme büyük övgü! "Çalışkan oyunu dikkat çekti"
Batshuayi'den transfer kararı! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
📺 Sakla Beni 6. Bölüm FULL İZLE
MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI 2024 | Doktor, öğretmen, polis, hemşire... Kim ne kadar maaş alacak?
EMEKLİ ZAMMINDA 3 MADDE HESABI | 2024 emekli maaşları ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 | İlk toplantı için geri sayım sürüyor: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü - İskenderunspor | CANLI İZLE Ankaragücü - İskenderunspor | CANLI İZLE 09:47
Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor | CANLI İZLE Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor | CANLI İZLE 09:42
Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor | CANLI İZLE Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor | CANLI İZLE 09:21
Manisa FK - Kastamonuspor | CANLI İZLE Manisa FK - Kastamonuspor | CANLI İZLE 09:13
O isme büyük övgü! "Çalışkan oyunu dikkat çekti" O isme büyük övgü! "Çalışkan oyunu dikkat çekti" 09:01
İki İngiliz ekibi devrede! Harekat başlıyor İki İngiliz ekibi devrede! Harekat başlıyor 08:48
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Aralık bugün kimin maçı var? 08:30
Fenerbahçe'den Szymanski kararı! Fenerbahçe'den Szymanski kararı! 01:21
ManU Chelsea'yi devirdi! ManU Chelsea'yi devirdi! 01:19
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:18
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:17
Krunic için tarih verildi! İşte bonservis bedeli Krunic için tarih verildi! İşte bonservis bedeli 22:40