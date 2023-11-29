YAĞIŞ VE FIRTINA HAYATI FELÇ EDECEK | İstanbul, İzmir, Bursa... Dışarı çıkmayın! (29 Kasım hava durumu)

YAĞIŞ VE FIRTINA HAYATI FELÇ EDECEK | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım Çarşamba tarihli hava durumu raporunda, ülkenin batı ve kuzeybatı kesiminde kuvvetli rüzgar ve yağışa karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi bulacağını belirten yetkililer, mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğinin altını çizdi. Sıcaklığın mevsim normallerinde ve birkaç derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öğrenilirken 29 Kasım Çarşamba hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu haberimizde derledik.

21 İLDE SARI, 3 İLDE TURUNCU KOD

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Alarm verilen kentler: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

İSTANBUL HAVA DURUMU 29 KASIM

İstanbul'da bugün, gün boyu yağacak yağmura fırtına eşlik edecek. Sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağış, akşam saatlerinde ise yoğunluğunu kaybedecek. Yarından itibaren parçalı bulutlu olması beklenen megakentte sıcaklıklar ise yeniden mevsim normalleri üzerine çıkıyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

⛈29 Kasım Çarşamba: Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15°C

☁30 Kasım Perşembe: Çok Bulutlu 15°C

⛅1 Aralık Cuma: Parçalı Bulutlu 19°C

⛅2 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 19°C

☁3 Aralık Pazar: Çok Bulutlu 19°C

29 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in kıyı kesimlerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. EDİRNE °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KOCAELİ °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 18°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 14°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli kıyılarının yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MERSİN °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ÇANKIRI °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu KONYA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. DÜZCE °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KASTAMONU °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ARTVİN °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TOKAT °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu HAKKÂRİ °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.