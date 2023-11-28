SAAT VERİLDİ: SAĞANAK GERİ DÖNÜYOR | İstanbul dahil 23 ilde sarı uyarı (28 Kasım hava durumu)

SAAT VERİLDİ: SAĞANAK GERİ DÖNÜYOR | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, 28 Kasım Salı günü yurdun batı ve kuzeybatı kesimlerinde şiddetli rüzgarla birlikte yer yer fırtınalı sağanak bekleniyor. Son günlerde İzmir ve İskenderun'un ardından Karadeniz'de de görülen deniz taşması sebebiyle birçok kentte şehir merkezleri sular altında kalırken uzmanlar, bugün yaşanabilecek olumsuzluklara karşın 23 ilde sarı kodlu alarm verdi. İşte 28 Kasım hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN 23 İLDE SARI UYARI

Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli olması beklendiğinde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgârın ise, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı kod verilen kentler ise şöyle: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.

İSTANBUL HAVA DURUMU 28 KASIM SALI

İstanbul'da haftanın ikinci günü rüzgarlı başlıyor. Hızının saatte 81 km'ye kadar çıkması beklenen rüzgarın yanı sıra akşam saatlerinde başlayacak yağmur da megakenti 2 gün etkisi altına alacak. Bugün şehirde ölçülecek en yüksek sıcaklığın 16 derece olacağını belirten uzmanlar, dırtına nedeniyle meydana gelecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌧28 Kasım Salı: Sağanak Yağışlı 16°C

⛈29 Kasım Çarşamba: Kuvvetli Sağanak Yağışlı 16°C

☁30 Kasım Perşembe: Çok Bulutlu 15°C

⛅1 Aralık Cuma: Parçalı Bulutlu 18°C

⛅2 Aralık Cumartesi: Parçalı Bulutlu 19°C

28 KASIM SALI HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey ve doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KONYA °C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Samsun ve Bolu çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C: Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 5°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu