İSTANBUL İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ | 🚢28 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler

İSTANBUL İPTAL EDİLEN SEFERLER 28 KASIM | İstanbul'da olumsuz hava muhalefeti geri dönüyor. Günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve akşam ise sağanak yağış beklenen megakentte sarı kodlu uyarı verildi. Çatı uçması, ağaç düşmesi ve soba zehirlenmelerinin yanı sıra sel ve su baskınlarına karşı da vatandaşlar uyarılırken deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyururken 28 Kasım Salı günü iptal olan seferleri sizler için derledik.

28 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER⛵

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verdi; " Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

⛵Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

⛵Maltepe-Adalar

⛵Adalar-Beşiktaş

⛵Bostancı-Karaköy-Kabataş

⛵07:50 Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanabilmektedir.

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan İskelesi uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.

28 KASIM BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER🚢

🚢07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

🚢08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

🚢10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

🚢12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

🚢16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢19:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

28 KASIM İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER⚓

⚓Kadıköy-Bursa 07:05 - 07:30 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 07:30 - 08:05 Deniz Otobüsü

⚓Bandırma-Kadıköy 07:45 - 10:25 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 12:00 - 13:55 Deniz Otobüsü

⚓Kadıköy-Bursa 12:35 - 13:00 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 15:30 - 17:25 Deniz Otobüsü

⚓Kabataş-Bursa 17:15 - 17:35 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 18:00 - 19:55 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 18:30 - 20:25 Deniz Otobüsü

⚓Kadıköy-Bursa 18:35 - 19:00 Deniz Otobüsü