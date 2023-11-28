Haberler Haberler İSTANBUL İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ | 🚢28 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler

İSTANBUL İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ | 🚢28 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım Salı günü sarı uyarı verildi. Megakentte günün ilk saatleriyle başlayan rüzgarın akşama dek etkili olacağı ve hızının yer yer 80 kilometreyi aşacağı belirtilirken gece saatlerinden itibaren kentte sağanak yağışın da etkili olacağı kaydedildi. Duyuruların ardından Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri iptal edilirken vatandaşlar, arama motorlarında 28 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferleri sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 08:40 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 08:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ | 🚢28 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler

İSTANBUL İPTAL EDİLEN SEFERLER 28 KASIM | İstanbul'da olumsuz hava muhalefeti geri dönüyor. Günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve akşam ise sağanak yağış beklenen megakentte sarı kodlu uyarı verildi. Çatı uçması, ağaç düşmesi ve soba zehirlenmelerinin yanı sıra sel ve su baskınlarına karşı da vatandaşlar uyarılırken deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyururken 28 Kasım Salı günü iptal olan seferleri sizler için derledik.

28 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verdi; " Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

⛵Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

⛵Maltepe-Adalar

⛵Adalar-Beşiktaş

⛵Bostancı-Karaköy-Kabataş

⛵07:50 Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanabilmektedir.

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan İskelesi uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.

28 KASIM BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER🚢

🚢07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

🚢08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

🚢10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

🚢12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

🚢16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢19:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

28 KASIM İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

⚓Kadıköy-Bursa 07:05 - 07:30 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 07:30 - 08:05 Deniz Otobüsü

⚓Bandırma-Kadıköy 07:45 - 10:25 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 12:00 - 13:55 Deniz Otobüsü

⚓Kadıköy-Bursa 12:35 - 13:00 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 15:30 - 17:25 Deniz Otobüsü

⚓Kabataş-Bursa 17:15 - 17:35 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 18:00 - 19:55 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 18:30 - 20:25 Deniz Otobüsü

⚓Kadıköy-Bursa 18:35 - 19:00 Deniz Otobüsü

DİĞER
Arda Turan 13 milyon 900 bin doları nasıl elden verdi? Adeta film gibi...
Barış diplomasisinde öncü ülke Türkiye! Nefes kesen diplomasi trafiğinin perde arkası ortaya çıktı! O ülkeler de Ankara'nın kapısını çalmış
F.Bahçe'de Tolisso heyecanı!
M. United'a şok! G.Saray maçında 7 isim yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı personel kura çekilişi asil ve yedek isim listesi
İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2024 | İlk toplantı tarihi belli oldu! İşte masaya yatırılacak rakamlar...
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
La Liga'da liderlik el değiştirdi! La Liga'da liderlik el değiştirdi! 01:39
Bologna evinde 3 puanı aldı! Bologna evinde 3 puanı aldı! 01:36
Gol düellosunu Fulham kazandı! Gol düellosunu Fulham kazandı! 01:34
Cenk ve Salih Beşiktaş'ta kalacak mı? Cenk ve Salih Beşiktaş'ta kalacak mı? 01:16
Çalımbay'ın transfer planı belli oldu Çalımbay'ın transfer planı belli oldu 00:54
G.Saray'da rota Güney Amerika! G.Saray'da rota Güney Amerika! 00:33
Daha Eski
Toroğlu: Yenemiyorsan aynaya bakacaksın! Toroğlu: Yenemiyorsan aynaya bakacaksın! 00:32
Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik 00:32
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı... Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı... 00:32
Servet Çetin: G.Saray ile F.Bahçe'de yapıyor Servet Çetin: G.Saray ile F.Bahçe'de yapıyor 00:32
Sivas'ta 6 gol var kazanan yok! Sivas'ta 6 gol var kazanan yok! 00:32
VAR Trabzonspor'un golünü verdi! İşte o pozisyon VAR Trabzonspor'un golünü verdi! İşte o pozisyon 00:32