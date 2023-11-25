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Yasa dışı bahis operasyonunda 2 futbolcu tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 10 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, ayrıca alt liglerde oynayan 2 futbolcunun panel ve para yönetiminde görevli olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 10:30
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Yasa dışı bahis operasyonunda 2 futbolcu tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, İzmir merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İŞTE BAKAN YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI:

"Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-7" operasyonunda 52 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki

Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-7 operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen toplam 52 şüpheli yakalandı.

Bu şüpheli şahısların,

İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları,

Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi.

Operasyonda,

Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle🇹🇷

YASA DIŞI BAHİSÇİLERE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK!"

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