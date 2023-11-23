Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 23 KASIM 2023 | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 23 KASIM 2023 | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri

23 Kasım Perşembe İstanbul namaz vakitleri | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 23 Kasım 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 23 KASIM 2023 | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 23 Kasım 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.24

Güneşin doğuşu:👉 07.53

Öğle vakti:👉 12.57

İkindi vakti:👉 15.25

Akşam vakti:👉 17.47

Yatsı vakti:👉 19.11

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu! Arda Güler sonrası sıra onda...
İşgalci İsrail-Hamas geçici ateşkeste anlaştı! Ne zaman başlayacak? | Soykırımcılar rehine takasını erteledi! Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu
Kartal'da büyük endişe! İdmana çıkmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSKİ suya yüzde 15 zam yaptı
İOKBS NE ZAMAN 2024?
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON DAKİKA - İlk kez ev alacaklara düşük faizli ev kredisi
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ MÜJDESİ
Ev hanımlarına emeklilik sürprizi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! 09:14
Kartal'da büyük endişe! İdmana çıkmadı Kartal'da büyük endişe! İdmana çıkmadı 08:15
Kanarya'dan flaş karar! Kontratı uzatılıyor Kanarya'dan flaş karar! Kontratı uzatılıyor 07:49
Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu 07:28
İlk isim Cüneyt Sezgin İlk isim Cüneyt Sezgin 01:36
Halkbank galibiyetle başladı! Halkbank galibiyetle başladı! 00:13
Daha Eski
Real Madrid'den Icardi bombası! İşte o teklif Real Madrid'den Icardi bombası! İşte o teklif 00:08
Arda Güler pişman oldu! "Keşke F.Bahçe'de kalsaydım" Arda Güler pişman oldu! "Keşke F.Bahçe'de kalsaydım" 00:08
Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler 00:08
Filistin'e destek veren Celtic'e skandal ceza! Filistin'e destek veren Celtic'e skandal ceza! 00:08
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor F.Bahçe bombayı patlatıyor! Gelmek için can atıyor 00:08
EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! EURO 2024'te dağıtılacak ödül miktarı belli oldu! 00:08