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ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | EGM 105. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 105. Özel Güvenlik Sunavı sonuçları merakla bekleniyor. 21 Ekim'de düzenlenen sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. Adaylar arama motorlarında 'ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2023, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ve EGM 105. ÖGG sonuç' konularını araştırıyor. 105. ÖGG sınav soruları ve cevapları ile sınav sonuç ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 14:10
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ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | EGM 105. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Özel Güvenlik Sınavı 21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2023, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ve EGM 105. ÖGG sonuç sorgulama ekranı...

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Ekim 2023'te gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Sınavı'nın sonuçları 17 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek. ÖGG sınav sonuçları 17 Kasım Cuma günü erişime açılacak.

EGM 105. ÖGG SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeher bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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