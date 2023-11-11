ANTALYA DEPREM SON DAKİKA | Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Antalya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem AFAD'ın sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinin yanı sıra Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde de yer aldı. Peki Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte AFAD - Kandilli son depremler listesi...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın internet sitesinde, Alanya merkezli depremin şiddeti 4,2 olarak açıklandı. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde ise 4,3 olarak kaydedildi.

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