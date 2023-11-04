Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri

4 Kasım Cumartesi İstanbul namaz vakitleri | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 4 Kasım 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 08:20 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakti ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 4 Kasım 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.04

Güneşin doğuşu:👉 07.31

Öğle vakti:👉 12.53

İkindi vakti:👉 15.38

Akşam vakti:👉 18.05

Yatsı vakti:👉 19.26

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
ARKA SOKAKLAR 648. BÖLÜM FRAGMANI İZLE EKRANI: Kanal D ile Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izle! İşte gelecek hafta yaşanacaklar
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail ölüm yağdırmaya devam ediyor! Gazze'nin bir can damarı daha kesildi!
İsmail Kartal'ın oyun planı belli oldu
İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar? (4 Kasım Cumartesi)
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Kasım bugün kimin maçı var?
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ - Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
HAFTA SONU PLANLARI İPTAL: İstanbul dahil 12 ilde alarm verildi! - 4 Kasım hava durumu
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | ❗ 4 Kasım 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onur Bulut şoku! Onur Bulut şoku! 01:35
Atletico Madrid'e soğuk duş! Atletico Madrid'e soğuk duş! 01:24
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:24
Atletico Madrid'e soğuk duş! Atletico Madrid'e soğuk duş! 01:20
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:15
Toroğlu açıkladı! 2. golden önce penaltı var mı? Toroğlu açıkladı! 2. golden önce penaltı var mı? 01:14
Daha Eski
İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi 01:13
Buruk'tan Muslera açıklaması! Buruk'tan Muslera açıklaması! 01:13
Muslera stattan böyle ayrıldı! Muslera stattan böyle ayrıldı! 01:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:13
A. Efes deplasmanda mağlup A. Efes deplasmanda mağlup 01:13
Cimbom'da Zaha'nın gecesi! Cimbom'da Zaha'nın gecesi! 01:13