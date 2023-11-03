SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (3 Kasım 2023)

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Silivri'de bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İşte BEDAŞ Silivri 3 Kasım Cuma günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

SİLİVRİ 'DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKEVLER, AKÇAKOCA, ATAHAN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, DRAMAN, EBRULİ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HIZIRREİS, KARALAR, KARAYEL, KUYUBAŞI, KİRİŞHANE, MERCİMEK, NURCİHAN, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YURTSEVEN, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜVEN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, BENT, DEMİRYOLU, GÜMÜŞKUMSAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAMİ ALBAYRAK sk bölgelerinde 03/11/2023 09:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ADIVAR, AHBAP, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, RUŞEN, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, YETENEKLİ, YÜZÜK, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN sk / SANCAKTEPE mah ABANT, ALTINÇEŞME, AMAÇ ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BİLGİN, DERECE, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, ESMER, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KANLICA, KUZGUNCUK, LÜLE, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, PİYALE, TİREBOLU, ÇALIŞ, ÇAMLIKTEPE, ÖĞÜN sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 03/11/2023 10:00:00 - 03/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 03/11/2023 10:00:00 - 03/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah SÖĞÜTLÜ DERE sk / SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ, AYÇİÇEK, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, GÜLÇİÇEK, NARÇİÇEK, TEKİN sk / ÇELTİK mah SAHİLBOYU sk bölgelerinde 03/11/2023 14:00:00 - 03/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.