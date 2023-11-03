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EKİM ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA - 2023 Ekim ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açılan enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Memur ve emekli maaşlarından kira artışına, özel sektörden pazar fiyatlarına birçok kalemde etkili olan enflasyon rakamlarında, Ekim ayı için veriler açıklandı. Peki 2023 Ekim ayı enflasyonu yüzde kaç oldu? İşte TÜİK verileriyle ÜFE, TÜFE ve fiyatı en çok artan, azalan ürünler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 11:00
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EKİM ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA - 2023 Ekim ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç?

EKİM ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Memur ve emekli maaşları başta olmak üzere tüm ekonomide büyük payı bulunan enflasyon rakamlarında, yılın 10. verisinin açıklanmasının ardından arama motorlarında TÜİK 2023 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

2023 EKİM AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Ekim ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Ekim'de aylık enflasyon yüzde 3,43 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,36 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ekim 2023

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2023

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,61, aylık %3,48 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,65 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ekim 2023

2023 EYLÜL AYI ENFLASYONU

2023 yılı Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu. Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,55 artış gösterdi.

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