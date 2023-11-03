CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 3 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Kasım Cuma 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 28,39 (Alış) - 28,41 (Satış)

EURO: 30,25 (Alış) - 30,26 (Satış)

STERLİN: 34,60 (Alış) - 34,77 (Satış)

1 DOLAR = 28,41 TL

👉3 Kasım Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.772,85₺

Gram altın satış: 1.856,68₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.926,05₺

Çeyrek altın satış: 3.096,66₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.870,64₺

Yarım altın satış: 6.193,32₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.704,19₺

Tam altın satış: 12.335,54₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.949,17₺

Cumhuriyet altını satış: 12.701,42₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.010,66₺

Ata altın satış: 12.660,54₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Kasım Cuma günü saat 13.32 itibarıyla alınmıştır.