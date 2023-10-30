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YARIN OKUL TATİL Mİ? | 31 Ekim 2023 okullar tatil mi?

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının ardından 30 Ekim Pazartesi okullar tatil edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere Pazartesi günü okul olmayacağını duyurmasının ardından 31 Ekim 2023 Salı günü de tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki yarın okul tatil mi, 31 Ekim 2023 okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 10:10
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YARIN OKUL TATİL Mİ? | 31 Ekim 2023 okullar tatil mi?

YARIN OKUL TATİL Mİ? | Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları tüm yurtta, her bir ilçede büyük coşkuyla tamamlandı. Türkiye'de yönetim şeklinin Cumhuriyet olması için 100 yıl önce yapılan büyük devrim, bir asırdır süren egemenliğimiz için adılan en büyük olurken etkinliklerde, Cumhuriyet'in asırlar boyu ayakta kalacağının sözü verildi. Kutlamaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de okulların tatil edildiğini duyurdu. Peki yarın okul tatil mi, 31 Ekim 2023 okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

30 EKİM 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

Bu açıklamanın ardından 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi.

31 EKİM 2023 SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların 31 Ekim Salı günü tatil edileceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu kapsmda, 31 Ekim Salı günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ders başı yapması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.

BİR AÇIKLAMA DA BAKAN TEKİN'DEN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere tüm Türkiye'nin, binlerce yıllık tarihinden aldığı ilhamla Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarını, şanına yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tüm kademelerde bir gün tatil edildiğini vurgulayan Tekin şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 100. yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyet'imizin 100. yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyet'in değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum."

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