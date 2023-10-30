İlelebet Cumhuriyet

Ulu Önder'in 29 Ekim 1923'te ilanını duyurduğu Cuöhuriyetin ilk gününden itibaren 100 yılı geride bıraktık... Türk halkı 100 yaşına giren Türkiye Cumhuriyeri'nin bu özel gününde Ata'sına ve Cumhuriyet'e sahip çıktı. TBMM, Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye akın vardı. Türk bayraklarıyla süslenen sokaklar ve caddelerde coşku hakimdi. Spor camiası da 100 yıllık mürası kutlamayı unutmadı. Cumhuriyetin 100. yaşı için önemli mesajlar verildi

FUTBOL FEDERASYONU:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, aziz Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği büyük gayret ve fedakârlığı ile elde ettiğimiz; bağımsızlığın, demokrasinin, özgürlüğün ve aydınlığın sembolü olan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmasının gururunu, mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz.

FATİH TERİM:

Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde atalarımızın bize bıraktığı en büyük miras. Ve biz de, o mirasa her geçen gün daha fazla sarılarak sahip çıkmalıyız. Atatürk 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' derken bunu anlatıyordu. 100. yılımız kutlu, 100. yılımız mutlu olsun.

OSMAN AŞKIN BAK:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, videolu mesaj ile Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. "Cumhuriyetin yüz akı yüzde yüz gençlik, yüzde yüz spor" başlığıyla paylaşılan videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle, umudumuz ve istikbalimiz olan gençlere, uluslararası başarılar kazanan sporcularımıza yer verildi.

ABDULLAH AVCI:

Bağımsızlığı esas almış, bir ulusun egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve destansı bir şekilde kazanılan cumhuriyetimizin 100'üncü yılını çok büyük bir onurla, gururla kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.

FENERBAHÇE:

Sarı-lacivertliler, Cumhuriyetin 100. yılı için şu mesajı paylaştı: "Yüz yıl önce topraklarında doğduğu topluma umut aşılamış, evrensel uygarlığı ve çağdaşlaşmayı ulusumuza armağan etmiş Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Atamızın aklımıza kazılı 'Bu ülkeye ve ulusa hizmet görevi bitmeyecektir' sözüyle ülkemiz ve ulusumuz için çalışmaya devam edeceğiz!"

BEŞİKTAŞ:

Siyah-beyazlılar, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı. Açıklamada, "Biz her zaman Cumhuriyet çocuklarıyız, Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız. Halkın takımıyız, bu ülkeye ve değerlerine tutkuyla bağlıyız. Cumhuriyet ile 100 yıldır hep yan yanayız, ilelebet beraber olmaya devam edeceğiz. Nice 100 yıllara şanlı Cumhuriyet." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY:

Sarı-kırmızılılar, "Cumhuriyetimizin ikinci yüz yaş kutlamasında bizler olmayacağız. Yerimizi "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." sözlerini anlamış yeni nesiller almış olacak. Atam, biz bugün bu tertemiz tohumları ekiyoruz. Bayramımız kutlu olsun" ifadeleriyle kutladı.

TRABZONSPOR:

Bordo-mavililer ,"Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gurur ve sevinçle kutluyoruz. 100 nedir? Bu sadece bir rakam değil, aynı zamanda büyük bir başarı ve azmin sembolüdür. 100 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti, özgür ve bağımsız olarak ilerlemiş, büyümüş ve gelişmiştir. Bu özel günü coşkuyla ve selamlıyoruz" denildi.